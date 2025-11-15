Campos explica salidas de Moya y Alvarado y habla del Costa Rica vs Honduras

Choloma, Honduras.

En el Real España se han vivido días convulsos tras las polémicas salidas de los futbolistas Brayan Moya y Ever Alvarado a falta de cuatro jornadas para el cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, pero cuerpo técnico y junta directiva de la Máquina demostraron que nadie está por encima del club. Así lo ha confirmado el entrenador del conjunto aurinegro Jeaustin Campos. El técnico costarricense atendió a Diario La Prensa durante la actividad que realizó el equipo en La Mundial de Choloma, donde los jugadores se dejaron querer por los aficionados y firmaron autógrafos.

Campos analizó la actualidad del Real España, su próximo partido tras el parón FIFA contra el Motagua, lo que le dejó la Copa Centroamericana 2025, el desgaste de tantos partidos y también opinó sobre lo que ocurrió con Moya y Alvarado, a quienes el club sampedrano les rescindió el contrato por faltar a los entrenamientos durante toda la semana. Por último, el entrenador de la entidad aurinegra se refirió al partido que disputarán Costa Rica y Honduras en la última jornada de la eliminatoria de Concacaf por un boleto al Mundial 2026. ¿Quién quiere que clasifique? ¿Tomaría el cargo de seleccionador de su país si lo llaman?

LO QUE DIJO JEAUSTIN CAMPOS

PARTIDO CONTRA MOTAGUA Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. "Es la parte crucial del campeonato, creo que este impasse nos ha servido para hacer una autoevaluación de las cosas buenas, las que tenemos que mejorar. Para nosotros es muy importante este parón, esta semana la aprovechamos bastante bien y ya la próxima enfocarnos al rival. Lo que hemos hablado durante todo el torneo, el equipo ha estado jugando bien y de repente mala fortuna hemos tenido en algunos resultados, pero estamos confiados en que el equipo tiene una buena construcción de juego, defiende bien, ahí están los números, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir mejorando y que ese rendimiento vaya acorde con los resultados, sobre todo en este cierre de campeonato".

ENSEÑANZAS DE LA COPA CENTROAMERICANA "Varias cosas: 1, pues el Real España es uno los equipos más jóvenes de la Liga Nacional y de la Copa Centroamericana. Nuestro talento, nuestra manera de jugar no es que tenga cierto techo, pero también la experiencia, el colmillo de jugar esos partidos, de hecho, como se dio creo que fue un poco de colmillo, de experiencia que es normal de algunos que tal vez no habían experimentado esos torneos, pero las sensaciones son muy positivas. Nosotros estuvimos en el grupo más difícil, en el grupo de la muerte, lo sobre pasamos y tuvimos que enfrentar al mejor equipo no solo de Panamá (Plaza Amador), sino del torneo ese momento. A pesar de perder el primer partido fuimos a Panamá y lo sacamos, igual un partido trabado contra Xelajú en Guatemala y los números dicen que pareciera que jugamos de local, tuvimos muchas oportunidades, hicimos un gran partido de visita. Las sensaciones son muy positivas, por supuesto que queremos ganar siempre, queremos ser campeones siempre en donde estemos, pero también hay que entender que en este proyecto vamos de un camino ascendente, esperando ya en muy poco tiempo, ojalá que en diciembre, vamos a trabajar para buscar el campeonato, es lo que la afición y todos queremos".

SOBRECARGA DE PARTIDOS "No es normal, pero es un ciclo, cuando viene un ciclo de Mundial va a pasar eso, cada cuatro años van a suceder suspensiones, fecha FIFA, centroamericana, Mundia, entonces nos hemos preparado para eso. El equipo ha estado trabajando bastante fuerte en la parte física, intentamos hacer un equipo cada vez más compacto para que podamos tener esa alternividad o ingresar gente de cambio que lo haga bien, lo hemos hecho, han hecho la diferencia. Tenemos la ilusión de cerrar bien, primero Dios que todos estemos saludables y que físicamente vamos a llegar en un buen momento". LAS SALIDAS DE BRAYAN MOYA Y EVER ALVARADO