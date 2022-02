¿Excusas? Las palabras de Diego Vázquez tras la debacle de Motagua en la Concachampions

“Cambiamos sistema, intentamos llegar con más gente y tener más presencia arriba, pero al final lo sufrimos bastante”, dijo Vázquez sobre la modificación que hizo en la segunda parte al cambiar a línea de 5 zagueros tras arrancar con 4 defensores.

“Estábamos haciendo un buen primer tiempo hasta el gol, no he visto lo que reclaman los jugadores, el VAR la otra amarilla empezando si la miró, pero esta no. Cambiamos porque queríamos ser más ofensivos con llegadas de los carrileros, queríamos poner más gente en el área y no salió. Queríamos de alguna manera ir a buscar el partido y eso fue un error de parte nuestra”, declaró.