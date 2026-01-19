Espinel confirma búsqueda de refuerzos, habla de Jorge Álvarez y avisa al América

Tegucigalpa, Honduras.

También habló sobre el partido que sostendrá contra las águilas del América en la Concachampions y lanzó una advertencia, aunque reconoce que su primer objetivo es el duelo frente al Génesis en Liga Nacional. Fue consultado sobre la llegada de Onan Rodríguez y el presente de Dereck Moncada con el Inter de Bogotá en Colombia.

Eduardo Espinel repasó este lunes la actualidad del bicampeón Olimpia previo al arranque del Clausura 2026. El técnico uruguayo confirmó que está buscando reforzar su equipo con un atacante que pueda jugar por los costados, y se pronunció sobre la posibilidad de contar con Romell Quioto , delantero que milita en el Al Najma de Arabia Saudita.

"Tratamos de buscar en la parte ofensiva, que nos dé variantes por los costados. Es el objetivo que tenemos".

"Sobre lo de Jorge he estado muy lejos, ni me he entrado de las negociaciones, si hubieron o no, no me meto en esos temas, eso es de lo dirigentes con los clubes interesados. No he hablado nada con Jorge, apenas vino ayer, no he tenido tiempo de dialogar con él para ver cómo se está sintiendo. De la negociación no estoy empapado. Hoy tenemos a Jorge acá y con los jugadores que serán parte de este semestre".

Liga y Concachampions

"El objetivo de Olimpia siempre es tratar de ganar campeonato local. Todavía no estamos metidos de lleno en la Concachampions contra el América, estamos priorizando armar el plantel y tenemos poco tiempo. Solo pienso en el primer partido del torneo. Por su puesto que Olimpia debe estar a la altura en cada torneo internacional, tenemos un partido lindo contra el equipo más grande de México, trataremos de hacer una buena presentación e intentar la clasificación".

¿Tienes plantel para enfrentar al América?

"Sí, sabemos la diferencia. Acá la diferencia es el fútbol hondureño con el resto de países. Nosotros tenemos buenos jugadores, con mucha experiencia. Las diferencias económicas son abismales, pero esto es fútbol. A veces en un 11 contra 11 pueden suceder cosas. Nosotros vamos a tratar de hacer lo imposible de complicársela al América, de tratar de pasar la fase. Hoy somos lo que somos, que crea la afición, estamos convencidos que haremos una buena presentación, no tengas dudas".

La llegada del portero Onán Rodríguez

"No sé si era complicado para él. Onan sabe que nuestro portero es Edrick. Para Onan debe ser un orgullo aprender de Edrick. Tiene que estar preparado para la exigencia de la portería de Olimpia cuando Edrick tenga alguna dificultad. Es muy joven, pero sabemos que estará preparado. Lo vemos entusiasmado y disfrutando. Creo que también será importante para Edrick, para su crecimiento, sabiendo que hay un portero con buenas condiciones, que le estará metiendo presión".

Retener el título

"Más allá de las dos competencias... debo tener plantel mínimo para el campeonato local, el calendario es intenso, cada tres días. Precisamos un plantel para el primer partido contra el Génesis, la exigencia de este torneo te obliga a tener ya un plantel. Nosotros tenemos el mismo equipo, ya no están, pero tenemos 7-8 cipotes que trabajan hace seis meses con nosotros. Necesitamos un par de jugadores de más jerarquía, es lo que estamos buscando. En el medio local los jugadores que pueden venir ya no están, por eso hay que buscar afuera. Estamos en esa búsqueda".

Va por el tricampeonato

"La afición ya me pidió la 41, sabemos que es así. Después de la final, ya estaba pensando en ganar el campeonato. Sería un orgullo ganar el tricampeonato".

Romell Quioto

"He visto en las redes, me lo han hecho saber, yo no tengo ninguna información. Sería importante tener un jugador de esa jerarquía en Olimpia, pero Romell se encuentra en lugar donde está bien renumerado, ojalá pueda seguir trabajando ahí, pero las están abiertas para los jugadores de buena calidad puertas".

Perfiles manejados para reforzar la plantilla y el calendario.

"No puedo decir nombres, no sería prudente. Pero hay jugadores que se pueden adaptar al equipo, no muchos. Sobre el calendario exigente, tenemos que planificar la carga en el día a día, No había estado en un país donde se juega cada tres días. Tenemos que rotar a los jugadores. Lo importante es tener al grupo motivado y concentrado para cada partido".

Derek Moncada

"Vi que había perdido su equipo y no estuvo convocado. Antes de irse, le dije que estaba orgulloso de ver que seguía creciendo. Creo que en Colombia lo van a potenciar. Dereck todavía está en crecimiento y debe estar tranquilo por más que le exijan. No le pesó debutar en Olimpia, no hay muchos equipos en el mundo con la presión de Olimpia. Al equipo que fue no hay tanta presión, entonces respondió sí al Olimpia, entonces al equipo que está hoy cuando le den la oportunidad la va a aprovechar".

Salidas

"Esto es fútbol. Mientras los períodos de pases estén abiertos, puede venir y salir jugadores. El mejor refuerzo que podríamos tener para potenciar el plantel es que la base se mantiene. Pero hay cosas que no se pueden manejar. Siempre estamos dispuestos a perder jugadores porque les pueden aparecer oportunidades que no se pueden decir que no. Yo creo que la base del equipo se va a mantener. Así que esperamos que los vengan a aportar puedan fortalecer al equipo".