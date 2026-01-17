"Chato" Padilla toma como revancha volver a primera división y habla de fichajes

Carlos “Chato” Padilla asumió el reto de dirigir al CD Choloma con un discurso cargado de convicción y espíritu de revancha, al considerar esta nueva etapa en Primera División como una oportunidad para demostrar su capacidad tras experiencias pasadas.
El entrenador en entrevista con Diairo La Prensa, dejó claro que el objetivo principal es salvar al equipo del descenso, destacando el trabajo intenso desde el primer día y la importancia de reforzar el plantel con fichajes de experiencia que le permitirá competir en un campeonato que anticipa exigente y complejo.
Profe, ¿cómo afrontar este nuevo reto y lo considera como una revancha volver a Primera División luego de ascender al Victoria y que las cosas no se le dieron?
Sí, bueno, como tú lo dices, una revancha. Es lo que es el fútbol, revanchas. Bien, así decimos nosotros. Pero lo más importante es que se nos abrió esta oportunidad en Primera División que hemos estado esperando que se diera esta posibilidad. Bueno, nos toca acá hoy, hay que remar. Yo soy de las personas que digo que donde otro mira lo imposible, yo veo una oportunidad para triunfar. Si no era yo, era otro el que tenía que asumir el reto y creo que eso también nosotros, digo los hondureños, tenemos que irnos involucrando en este tipo de desafío. No es fácil, porque no es fácil, pero tampoco la historia está contada del todo.
Profe, hablando un poco de este tema, Choloma está ahí un poco apretado. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta temporada más allá de salvar el descenso?
Bueno, es relativo. En la vida yo creo que vos tenés que tener objetivos. Acá el objetivo está claro cuál es. Entonces yo no voy a estar pensando si el objetivo ese cuál es. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo, dicho de paso, muy bien. Este equipo, desde el primer día que empezamos a trabajar, no hemos bajado a entrenar. Estamos entrenando bajo agua, bajo el sol, bajo lo que sea, para buscar que el equipo, si bien es cierto, es un poquito complicado por factor tiempo. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, pero las cosas están así y hay que enfrentarlas así, no hay que poner excusas. Es de trabajar, dar nuestro máximo esfuerzo para buscar que el equipo pueda estar en la mejor condición y competir en un campeonato que va a estar bravo.
Profe, ¿la lucha directa va a ser con un equipo que usted logró ascender hace un par de años? Sabiendo todo el tema que se vive alrededor de Victoria, que no han arrancado pretemporada y que no se sabe si van a jugar o no, ¿corre con ventaja Choloma?
Con todo respeto, hoy nosotros tenemos que ocuparnos de nosotros, de Choloma. Lo que sucede con Génesis, con Victoria, con Juticalpa, con todos los que vamos a estar en esta contienda, porque estamos todos en esto. Es cierto, el campeonato no lo iniciamos abajo, pero es una competencia para la cual tenemos que prepararnos para competir y para ganar, con el respeto que merecen los rivales. No es vender aire, es prepararnos para luchar hasta donde dé, conscientes de la situación. Tenemos que vivir el día a día, estructurar el equipo, darle memoria colectiva, funcionamiento, herramientas claras, sin volverlos locos. La primera final es Juticalpa y cada partido será una final.
Profe, hablando de los problemas económicos en la Liga Nacional, ¿no fue un impedimento para tomar la decisión de venir?
No, para nada. Esto es de retos. Son temas administrativos en los que yo poco o nada puedo hacer. Yo me dedico a trabajar. La directiva está haciendo un máximo esfuerzo para que los muchachos se sientan bien. Estamos trabajando doble horario, sobre la marcha, para que el equipo tenga buen funcionamiento.
Profe, en el tema de fichajes, vimos jugadores de experiencia como Mariano Pineda y Muma Fernández. ¿Cómo va ese tema para rescatar al equipo y evitar el descenso?
Es fundamental tener ese tipo de jugadores, una estructura sólida con gente de experiencia. También están los muchachos que hicieron un buen trabajo, como Yetson Chávez y Leider Anaya, goleador del equipo. Hay que sacudirlos un poco para que den su mejor versión y mezclar todo, hacer sinergia. No es fácil, pero vamos a intentarlo.
Profe, ¿cuánta experiencia ganó el Chato Padilla en relación a la primera vez que estuvo en Primera División?
Todo sirve. Yo jugué muchos años en Primera División. Me tocó pelear, ser campeón, vivir muchas cosas. Todo eso hoy me sirve para aconsejar a los muchachos. Trabajé con grandes entrenadores como Chelato, Ramón, Castellón, Jorge, Carlos y Manolo, que para mí es como un padre en el fútbol. Todo eso me dio experiencia. El fútbol moderno es intenso y rápido, y tenemos que prepararnos para jugar así. Estoy ciegamente confiado en Dios y en estos muchachos, en cómo están entrenando y asumiendo esta responsabilidad.
Profe, para ir finalizando, ¿cuál va a ser la clave para salvar del descenso a Choloma?
Ganar partidos, ganar puntos. Aquí no sirve hablar bonito. Para ganar hay que meter goles y hacer puntos. El objetivo está claro y lo tenemos que hacer con excelencia.
Profe, por último, ¿cuántas incorporaciones más espera hacer y en qué posiciones le gustaría reforzar al equipo?
Ahorita viste lo que hay. Falta Leyder Anaya, que llega mañana, que es un gol importante, y estamos a la espera de otro compañero en la parte ofensiva. Vamos a analizar con el cuerpo técnico si reforzamos otra zona, dependiendo de la posibilidad de la directiva.