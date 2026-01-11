Dereck Moncada viajó a Colombia para unirse a su nuevo club; su posible debut

Tegucigalpa, Honduras.

Moncada viajó acompañado de su abuelo para incorporarse al Internacional de Bogotá, club que compite en la primera división del fútbol colombiano. Cabe destacar que su ficha fue adquirida por el Necaxa de la Liga MX, institución que decidió cederlo por seis meses al conjunto colombiano con el objetivo de que el juvenil gane rodaje internacional antes de integrarse al fútbol mexicano a partir del mes de junio.

La historia de Dereck Moncada en Olimpia tuvo un cierre soñado al conquistar el bicampeonato de la Liga Nacional el pasado miércoles, pero el fútbol no da tregua y este domingo comenzó un nuevo capítulo en su joven carrera. El atacante de 18 años, hijo del histórico Maynor Figueroa, emprendió su primera travesía como legionario al salir rumbo a Colombia , ilusionado con dar un paso importante en su desarrollo profesional.

Formado en las Fuerzas Básicas del Olimpia, Dereck Moncada tuvo un ascenso meteórico al primer equipo, con el que disputó cerca de un año y medio. En ese periodo logró conquistar tres títulos de Liga Nacional, además de dejar buenas sensaciones con siete goles en 41 partidos oficiales defendiendo la camiseta alba.

Su crecimiento también lo llevó a cumplir un hito a temprana edad, ya que con solo 17 años debutó con la Selección Mayor de Honduras en la eliminatoria de Concacaf. Ahora, el joven atacante afrontará un nuevo reto en la Liga BetPlay Dimayor, donde disputará el torneo Apertura 2026 con la intención de consolidarse y seguir llamando la atención a nivel internacional.

El Internacional de Bogotá será la nueva casa de Moncada, una franquicia refundada el 10 de diciembre de 2025 tras la venta del antiguo Deportivo La Equidad. El club juega como local en el estadio Metropolitano de Techo, ubicado a 2,627 metros sobre el nivel del mar, y será dirigido por el experimentado técnico argentino Ricardo Valiño. El posible debut del ex Olimpia podría darse el sábado 17 de enero, cuando el Inter visite al América de Cali en la jornada 1 del Apertura 2026.