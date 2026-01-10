Victoria conquista su primer título de torneo de Reservas tras vencer a Real España

La Ceiba, Honduras.

El Club Deportivo Victoria escribió una página histórica al consagrarse campeón del torneo de reservas, tras imponerse 2-0 a Real España en la gran final disputada en La Ceiba. La Jaiba Brava celebró así su primera corona en este certamen, logro que además llegó en su primera final, consolidando una campaña memorable para el conjunto ceibeño.

El gran protagonista de la noche fue Juan Carlos García, quien marcó los dos goles del compromiso en el segundo tiempo y encaminó el triunfo del Victoria. Con una actuación contundente y efectiva, el atacante inclinó la balanza desde temprano, dejando sin reacción a una Real España que no logró recomponerse en el complemento.

Con este resultado, el marcador global de la serie finalizó 3-1 a favor de Victoria, reflejando la superioridad mostrada por la Jaiba a lo largo de la final. El equipo ceibeño supo manejar la obtenida en el partido de ventaja ida y remató la obra ante su gente, celebrando un título largamente esperado.