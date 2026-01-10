Victoria conquista su primer título de torneo de Reservas tras vencer a Real España

El Club Deportivo Victoria escribió una página histórica al consagrarse campeón del torneo de reservas, tras imponerse 2-0 a Real España en la gran final disputada en La Ceiba. La Jaiba Brava celebró así su primera corona en este certamen, logro que además llegó en su primera final, consolidando una campaña memorable para el conjunto ceibeño.
El gran protagonista de la noche fue Juan Carlos García, quien marcó los dos goles del compromiso en el segundo tiempo y encaminó el triunfo del Victoria. Con una actuación contundente y efectiva, el atacante inclinó la balanza desde temprano, dejando sin reacción a una Real España que no logró recomponerse en el complemento.
Con este resultado, el marcador global de la serie finalizó 3-1 a favor de Victoria, reflejando la superioridad mostrada por la Jaiba a lo largo de la final. El equipo ceibeño supo manejar la obtenida en el partido de ventaja ida y remató la obra ante su gente, celebrando un título largamente esperado.
Para Real España , la derrota significó quedarse con apenas tres títulos en la historia del torneo de reservas y extender una sequía que se arrastra desde el año 2019. La Máquina volvió a quedarse a las puertas del campeonato, incapaz de cortar una racha negativa que ya suma varias temporadas.
En el banquillo, Elvin López fue uno de los grandes artífices del éxito de Victoria , imponiéndose en el duelo táctico ante Mauro Reyes. El trabajo del cuerpo técnico y el compromiso del plantel permitieron a la Jaiba Brava levantar un trofeo histórico y proyectar con ilusión el futuro de sus divisiones menores.
ALINEACIONES DEL VICTORIA Y REAL ESPAÑA
VICTORIA: David Morales, Juan García, Luis Hernández, Santos Alonzo, Jared García, Yeison Velásquez, Marco Sánchez, Geovany Palacio, Kesdy Sevilla, Justin Izaguirre, Brayan Vaquedano.
REAL ESPAÑA: Ángel Girón, Daniel Roland, Didier Benavídez, Marcel Luceru, Yochua Palacios, Carlos Chávez, Mike Arana, Joseph Benedit, Víctor Salazar, Nathan Gutiérrez, Genaro Sabillón.
PALMARÉS DE CAMPEONES
Olimpia: 10 títulos
Vida: 4 títulos.
Real España: 3 títulos.
Motagua: 3 títulos.
Maratón: 3 títulos.
Olancho FC: 2 títulos (consecutivos en 2024 y 2025).
Honduras Progreso,
Juticalpa, Victoria y Lobos UPNFM: 1 título cada uno.