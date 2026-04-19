Endrick silencia el Parque de los Príncipes y el Lyon derrota al PSG en la Ligue 1

Endrick silencia el Parque de los Príncipes y el Lyon tumba al PSG en la Ligue 1

Pero el sábado, el Lens ganó al Toulouse y el PSG , que tiene pendiente un partido contra el Nantes, perdió contra el Lyon este domingo. La ventaja del cuadro de Luis Enrique es solo de un punto, con un choque directo entre ambos por disputar.

El conjunto de Luis Enrique, que reservó a alguno de sus jugadores, básicos en el una vez que logró la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones tras eliminar al Liverpool, llevaba siete victorias seguidas entre todas las competiciones. Había aprovechado la irregularidad de su perseguidor para poner tierra de por medio. Ante el Lyon falló, incluso, un penalti que pudo metro de lleno a los locales en el partido.

Un gol y una asistencia del delantero brasileño Endrick llevaron al triunfo en el Parque de los Príncipes, recinto del líder y campeón, el París Saint Germai n, al Lyon (1-2) que además de asaltar el podio de la clasificación reanimó la lucha por el título en la que anda inmerso el Lens.

El Lyon, que no ganaba en el Parque de los Príncipes desde hace tres años, abril del 2023, aprovechó a la perfección los espacios que le concedió su rival, sin jugadores como Ousmane Dembelé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos o Joao Neves, y encarriló el partido en veinte minutos.

La quinta derrota en la Ligue 1 del cuadro parisino, la segunda como local, se vislumbró a los seis minutos, cuando un pase largo, desde su campo, del senegalés Moussa Niakhate al portugués Afonso Moreira se culminó con un centro al espacio a Endrick que se desmarcó a la perfección y cruzó la pelota fuera del alcance del meta Matvey Safanov.

Pudo hacer el segundo Abner Vinicius que dio en la parte inferior del larguero y que solventó el portero local antes de que, a la contra, Endrick enviara un balón medido, largo, a Afonso Moreira que se recorrió medio campo en solitario, perseguido por dos defensas, y culminó con precisión, para ampliar la ventaja del Lyon.

La reacción al mazazo llegó con un intento de Barcola y, sobre todo, con un penalti señalado por falta de Ainsley Maitland-Niles sobre Lucas Hernandez. Lo ejecutó Gonçalo Ramos y lo paró el portero Dominik Greif.

A la hora del partido Luis Enrique recurrió a su arsenal, en el banquillo y saltaron al campo Khvicha Kvaratskhelia, Dembele y Kang in Lee. Después reapareció Fabián Ruiz, en la mejor noticia del partido para el PSG. Había estado tres meses de baja por lesión.

Khvicha Kvaratskhelia pudo marcar y Greif apareció otra vez y Demebelé a un cuarto de hora de la final, estrelló un balón en el larguero. Pero a la siguiente, marcó. Recibió el georgiano un balón de Fabián y desde el vértice del área ejecutó un tiro raso que pegó en el palo y entró. Fue el 1-2, en el tiempo añadido. No cambie la situación. El PSG menguó su ventaja y el Lyon se asentó en zona de Liga de Campeones.