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La nueva vida de Ronaldinho: una granja como casa, lo que vivió en la cárcel y sus negocios

Ronaldinho no solo fue magia en la cancha: su nueva serie documental revela el lado más personal del brasileño y su historia jamás contada.

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La leyenda de Ronaldinho vuelve a escena con un documental que revela su lado más humano, sus momentos de gloria y también sus episodios más difíciles fuera del terreno de juego.
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Uno de los futbolistas más influyentes y carismáticos de la historia es Ronaldinho, el genio brasileño que maravilló al mundo con su talento en Brasil, el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, el AC Milan y otros equipos donde dejó huella.
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El pasado 16 de abril se estrenó un documental que repasa su trayectoria, mostrando de manera íntima lo que fue su carrera dentro y fuera de las canchas.
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Ronaldinho es considerado uno de los jugadores más queridos del planeta fútbol, ya que su magia, creatividad y alegría dentro del terreno de juego conquistaron a millones de aficionados.
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Sin embargo, en el material presentado en la plataforma Netflix, se abordan distintos aspectos de su vida, sin filtros y con testimonios reveladores.
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El documental no solo se centra en su figura, también incluye la participación de grandes estrellas como Lionel Messi, quien comparte recuerdos sobre cómo era convivir con el brasileño.
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A lo largo de la serie se recuerda el episodio en el que Ronaldinho estuvo detenido en Paraguay junto a su hermano, un hecho que dio la vuelta al mundo y generó enorme repercusión mediática.

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Cabe destacar que su detención se debió al uso de pasaportes paraguayos falsos, lo que derivó en un mes en prisión y posteriormente cinco meses bajo arresto domiciliario.
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En el documental, el propio Ronaldinho se refiere a ese capítulo como uno de los momentos más duros de su vida, calificándolo como una experiencia muy difícil al verse en una cárcel sin considerarse culpable de algo grave.
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Durante ese periodo, incluso fue visto disputando partidos dentro del centro penitenciario, demostrando que el fútbol siempre ha sido parte esencial de su vida.
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Fuera de las canchas, Ronaldinho también ha sabido construir una sólida situación económica, manteniéndose vigente a través de contratos publicitarios y acuerdos comerciales.
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Muchos imaginarían que el exjugador vive rodeado de lujos en una mansión, pero la realidad es distinta, ya que eligió una vida más sencilla.
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Actualmente reside en una finca modesta en las afueras de Porto Alegre, donde disfruta de la tranquilidad lejos del ruido mediático.
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El brasileño ha confesado que prefiere ese estilo de vida, sin excesos, pero con la paz que siempre buscó fuera del fútbol profesional.
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Además, ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia bebida alcohólica, específicamente una aguardiente.
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De esta manera, Ronaldinho demuestra que, pese a las polémicas que marcaron su carrera, mantiene la humildad y sigue fiel a sus raíces.
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Su talento fue simplemente extraordinario: un futbolista irrepetible, capaz de regalar jugadas de fantasía, conquistar títulos y ganarse el reconocimiento global.
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No obstante, su trayectoria también estuvo marcada por episodios controvertidos, como retrasos a entrenamientos, ausencias en sesiones y una vida nocturna activa que generó críticas constantes.
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