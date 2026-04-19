La nueva vida de Ronaldinho: una granja como casa, lo que vivió en la cárcel y sus negocios

La leyenda de Ronaldinho vuelve a escena con un documental que revela su lado más humano, sus momentos de gloria y también sus episodios más difíciles fuera del terreno de juego.
Uno de los futbolistas más influyentes y carismáticos de la historia es Ronaldinho, el genio brasileño que maravilló al mundo con su talento en Brasil, el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, el AC Milan y otros equipos donde dejó huella.
El pasado 16 de abril se estrenó un documental que repasa su trayectoria, mostrando de manera íntima lo que fue su carrera dentro y fuera de las canchas.
Ronaldinho es considerado uno de los jugadores más queridos del planeta fútbol, ya que su magia, creatividad y alegría dentro del terreno de juego conquistaron a millones de aficionados.
Sin embargo, en el material presentado en la plataforma Netflix, se abordan distintos aspectos de su vida, sin filtros y con testimonios reveladores.
El documental no solo se centra en su figura, también incluye la participación de grandes estrellas como Lionel Messi, quien comparte recuerdos sobre cómo era convivir con el brasileño.
A lo largo de la serie se recuerda el episodio en el que Ronaldinho estuvo detenido en Paraguay junto a su hermano, un hecho que dio la vuelta al mundo y generó enorme repercusión mediática.
Cabe destacar que su detención se debió al uso de pasaportes paraguayos falsos, lo que derivó en un mes en prisión y posteriormente cinco meses bajo arresto domiciliario.
En el documental, el propio Ronaldinho se refiere a ese capítulo como uno de los momentos más duros de su vida, calificándolo como una experiencia muy difícil al verse en una cárcel sin considerarse culpable de algo grave.
Durante ese periodo, incluso fue visto disputando partidos dentro del centro penitenciario, demostrando que el fútbol siempre ha sido parte esencial de su vida.
Fuera de las canchas, Ronaldinho también ha sabido construir una sólida situación económica, manteniéndose vigente a través de contratos publicitarios y acuerdos comerciales.
Muchos imaginarían que el exjugador vive rodeado de lujos en una mansión, pero la realidad es distinta, ya que eligió una vida más sencilla.
Actualmente reside en una finca modesta en las afueras de Porto Alegre, donde disfruta de la tranquilidad lejos del ruido mediático.
El brasileño ha confesado que prefiere ese estilo de vida, sin excesos, pero con la paz que siempre buscó fuera del fútbol profesional.
Además, ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia bebida alcohólica, específicamente una aguardiente.
De esta manera, Ronaldinho demuestra que, pese a las polémicas que marcaron su carrera, mantiene la humildad y sigue fiel a sus raíces.
Su talento fue simplemente extraordinario: un futbolista irrepetible, capaz de regalar jugadas de fantasía, conquistar títulos y ganarse el reconocimiento global.
No obstante, su trayectoria también estuvo marcada por episodios controvertidos, como retrasos a entrenamientos, ausencias en sesiones y una vida nocturna activa que generó críticas constantes.