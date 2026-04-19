Charlize Theron recuerda la noche cuando su madre acabó con la vida de su padre

La actriz de “Atomic Blonde” recordó que ella y su madre, Gerda Jacoba Aletta Martiz, habían visitado la casa de su tío después de ir al cine en familia. “Tenía muchas ganas de orinar cuando llegamos a la casa de mi tío”, recordó Charlize. “Así que corrí a la casa para ir al baño, y mi padre lo interpretó como una falta de respeto, porque no me detuve a saludar a todos en la sala”.