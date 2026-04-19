Charlize Theron recuerda la noche cuando su madre acabó con la vida de su padre

La actriz Charlize Theron recordó la soledad que sintió después de que su madre disparara mortalmente a su padre en defensa propia.
La actriz ganadora del Óscar detalló los acontecimientos previos al fatal evento de 1991 —y sus consecuencias— en una sincera entrevista con el New York Times, revelando que pensaba que ella y su madre eran las únicas afectadas por este tipo de incidentes.
"Creo que hay que hablar de estas cosas porque así otras personas no se sienten solas", declaró Charlize Theron al periódico en la entrevista publicada el sábado 18 de abril.
“Nunca supe de una historia así”, continuó. “Cuando nos pasó, pensé que éramos los únicos. Ya no me atormenta esto”, dijo la bella actriz, de 50 años.
La actriz de “Atomic Blonde” recordó que ella y su madre, Gerda Jacoba Aletta Martiz, habían visitado la casa de su tío después de ir al cine en familia. “Tenía muchas ganas de orinar cuando llegamos a la casa de mi tío”, recordó Charlize. “Así que corrí a la casa para ir al baño, y mi padre lo interpretó como una falta de respeto, porque no me detuve a saludar a todos en la sala”.
Añadió: “En Sudáfrica, es muy importante el respeto que se debe tener a los mayores. Y él se puso furioso. Me dijo: ‘¿Por qué no te detuviste?’”. ¿Quién te crees que eres?". Theron, que tenía 15 años en ese momento, recordó haberse marchado y haberle pedido a su madre que la ayudara a evitar una confrontación posterior con su padre.
“Sabía que estaba enfadado conmigo. Así que le dije: ‘Cuando por fin decida volver a casa, por favor, dile que estoy dormida’”, contó Theron. “Entré en mi habitación, apagué las luces y estaba asustada. Mi ventana daba a la entrada de la casa, y pude percibir su nivel de enfado, frustración o tristeza por la forma en que entró con el auto”. Añadió que “simplemente sabía que algo malo iba a pasar".
La actriz de “Fast X” recordó que su padre “irrumpió en la casa”, disparando “a través de las puertas de acero para entrar, dejando muy claro que iba a matarnos”. Charlize recordó que sabía que el encuentro era “grave” y relató cómo su madre corrió a una caja fuerte para sacar su propia arma antes de regresar a la habitación de su hija.
“Las dos estábamos sujetando la puerta con nuestros cuerpos porque no tenía cerradura”, declaró. “Él simplemente retrocedió y empezó a disparar a través de la puerta”, continuó, añadiendo que era “increíble” que “Ni una sola bala nos alcanzara”.
“El mensaje era muy claro: ‘Voy a matarlas esta noche. ¿Creen que no puedo entrar por esta puerta? Ya verán. Voy a la caja fuerte. Voy a buscar la escopeta’”, recordó la actriz.
También recordó que tanto su padre como su tío, quien supuestamente acompañaba a Charles, recibieron disparos. “Él se dirigió a la caja fuerte, y mi madre abrió la puerta mientras el hermano aún estaba allí”, dijo Theron. “El hermano corrió por el pasillo, y ella disparó una bala que rebotó siete veces y le dio en la mano. Es algo inexplicable. Luego siguió a mi padre, que para entonces estaba abriendo la caja fuerte para sacar más armas, y le disparó”.
Charlize dijo que, tras el trágico incidente, su madre “se recuperó enseguida” y siguió adelante. “A la mañana siguiente me mandó al colegio. Simplemente me dijo: ‘Vamos a seguir adelante’. No es lo más sano, pero nos funcionó”.
La estrella de “Mad Max: Fury Road” dijo que su madre quería que “lo olvidara” y “no quería que se quedara estancada en ello”. “No teníamos terapeutas cerca, así que para ella la mejor terapia era: ‘Tenemos que seguir adelante’”, concluyó Charlize. Gerda no enfrentó cargos; el tiroteo se dictaminó finalmente como defensa propia.
En la imagen, Charlize Theron en su niñez con sus padres.