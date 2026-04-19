Cristiano Ronaldo cierra negocio por increíble motivo: ¿Qué pasará con Georgina y la boda ?

El imperio empresarial de Cristiano Ronaldo ha sufrido un importante revés con la impensada noticia que se ha conocido en las últimas horas.
Cristiano Ronaldo es una figura internacional asociada al éxito. Su carrera deportiva le ha reportado grandes alegrías y ha tenido ocasión de realizar inversiones importantes
Cristiano Ronaldo cuenta con muchos negocios a lo largo del mundo por lo que ha sabido invertir todos los millones que ha conseguido por su exitosa carrera como futbolista.
Sin embargo, en las últimas horas se informa el fracaso en un negocio de CR7 al extremo que la cerrado el mismo.
El futbolista portugués ha decidido cerrar su cadena de gimnasios CR7 Fitness by Crunch que tenía en España.
La marca CR7 Fitness by Crunch, que nació con una fuerte ambición de crecimiento, ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo.
Cristiano Ronaldo impulsó en 2017 unos gimnasios que se agrupaban bajo el nombre de CR7 Fitness, controlados a través de la sociedad Spain Fitness World SL
El proyecto intentó crecer con una estrategia clara: Ronaldo no abría un centro desde cero, sino que utilizaba uno que ya existía, lo renovaba y le ponía su nombre.
La sociedad que gestionaba el negocio en España registró una caída significativa en su facturación, pasando de más de 2,3 millones de euros en 2023 a cerca de 1,7 millones en 2024.
Esta tendencia negativa, unida a un beneficio final reducido, evidenciaba un modelo cada vez menos rentable.
Esta idea funcionó durante un tiempo, pero no ha cosechado el crecimiento que estaba previsto, así que el empresario portugués ya ha pasado página.
El descenso de ingresos también tuvo un impacto directo en el empleo. La plantilla de la compañía se redujo drásticamente en pocos años, pasando de más de un centenar de trabajadores a apenas una veintena
Este ajuste refleja las dificultades que atravesaba el proyecto, que no logró consolidar su posición en un sector altamente competitivo y en constante evolución.
Entre las principales causas del declive se encuentran la fuerte competencia en el sector, el impacto de la pandemia y un modelo de expansión basado en la integración de gimnasios ya existentes, lo que dificultó la creación de una identidad de marca sólida.
Además, la salida de Ronaldo de España en 2018 redujo el atractivo mediático del proyecto.
Pese al cierre de la etapa de CR7, los gimnasios no desaparecerán. Los centros serán absorbidos por el grupo propietario de la UFC y pasarán a operar bajo la marca UFC Gym, especializada en entrenamiento vinculado a las artes marciales mixtas.
Ante este escenario, el futbolista ha optado por desprenderse del negocio.
Esta transición forma parte de una estrategia de expansión internacional del grupo, que busca posicionarse en el mercado español aprovechando instalaciones ya existentes y dándoles un nuevo enfoque más competitivo y especializado.
A partir de ahora, estos gimnasios están en manos de TKO Group Holdings, la compañía propietaria de Ultimate Fighting Championship (UFC).
Con esta operación, Cristiano Ronaldo pone fin a su incursión directa en el negocio del fitness en España, cerrando una joint venture que mantenía con la empresa estadounidense Crunch Fitness.
El movimiento refleja una reestructuración en su portafolio empresarial, en un momento en el que el jugador sigue diversificando inversiones, aunque no todas han tenido el éxito esperado.
El cierre de sus gimnasios no supone una retirada del mercado español. Cristiano Ronaldo conserva otros proyectos activos, entre ellos Insparya, su red de clínicas capilares, que cerró 2024 con 20,7 millones de euros de facturación. Además de mantener su apuesta hotelera con Pestana CR7, con presencia en Madrid.
A pesar de este revés en su faceta empresarial, Cristiano Ronaldo mantiene la estabilidad en su vida personal. El delantero continúa su relación con Georgina Rodríguez, con quien lleva varios años y ha formado una familia.
Según su entorno cercano, el futbolista no pierde la ilusión de dar un paso más en su relación y casarse con Georgina en el futuro, un tema que ha generado expectación constante entre sus seguidores.