Encuentran muerta a Mara Araújo: su cuerpo apareció tras prueba en competencia

Triste noticia surge desde Estados Unidos. Confirman la muerte de atleta durante plena competencia: su cuerpo apareció tras una prueba.
El Memorial Hermann Ironman de Texas vivió un lamentable episodio tras el fallecimiento de una de sus participantes.
La brasileña Mara Flávia Araújo era una reconocida atleta que se encontraba en tierras estadounidenses para la competencia.
La joven atleta desapareció durante la prueba de natación y luego fue encontrada sin vida.
“Lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de un participante durante la prueba de natación del triatlón IRONMAN Texas de hoy", expresaron los organizadores del Ironman de Texas.
Y agregaron: "Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos del atleta y les ofrecemos nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Agradecemos la ayuda de los servicios de emergencia”.
Las autoridades aún no han dado la causa oficial del fallecimiento, pero desde Estados Unidos reportan que la atleta habría presentado problemas de salud antes de la competencia.
CBS News informó que la joven se encontraba en la prueba de natación, que contemplaba un recorrido de aproximadamente 3,9 kilómetros (2,4 millas) en aguas con temperaturas cercanas a los 23 °C (73 °F).
Tras ver que no completó la prueba, fue reportada a las autoridades alrededor de las 6 de la mañana y su cuerpo fue encontrado sin vida a las 9 de la mañana.
Su hermana confirmó su fallecimiento y un amigo cercano a Mara Fláva Araújo reveló que ella estaba enferma antes de competir y que incluso le aconsejaron.
“Ella estaba enferma antes del viaje, no se encontraba bien. Mi esposa y yo hablamos con ella para decirle que estaba demasiado débil para esta carrera, aunque hace un par de días, cuando hablamos con ella, insistió en que estaba bien. Todavía no puedo creer lo que ha pasado”, dijo Luis Taveira.
“Estaba debilitada por la gripe, pero seguía entrenando duro”, complementó.
Por lo que se detalla que el problema de salud durante la prueba habría provocado un desvanecimiento.
Mara Flávia era activa en sus redes sociales, en donde compartía momentos durante sus competencias y entrenamientos.
"¡Otro día de trabajo!", fue su última publicación en sus redes sociales - donde contaba con más de 50 mil seguidores - hace dos días, justo antes de la competencia. Luego de confirmarse la noticias muchos han lamentado lo sucedido y compartieron mensajes de condolencia.