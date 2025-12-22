Endrick deja al Real Madrid: Su nuevo equipo y detalles del contrato

Madrid, España.

El atacante brasileño del Real Madrid, Endrick, de 19 años, será cedido al Olympique de Lyon (OL) entre enero y junio de 2026, pero sin opción a compra, informó este lunes el diario L'Équipe.

Según la publicación, tanto el OL como el Real Madrid han llegado a un acuerdo de cesión este mismo lunes por el que la entidad francesa desembolsaría un millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses.

L'Équipe señala que la firma del contrato deberá ocurrir en las próximas 24 horas.