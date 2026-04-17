Dueño del Olimpo de la Maratón La Prensa-Gatorade: el país con más títulos en la historia

San Pedro Sula. Honduras.

La Maratón La Prensa-Gatorade, en dorada edición número 50, no solo es una prueba de resistencia, sino un viaje lleno de historias de sacrificio, superación y emoción. Durante cinco décadas, esta competencia ha sido mucho más que una carrera: ha sido una tradición que ha trascendido generaciones y ha reunido a atletas de todo el continente, convirtiéndose en un evento de referencia en el mundo del atletismo centroamericano. En sus primeras ediciones, allá por los años 70, la Maratón comenzó como una competencia nacional, reservada para los mejores corredores de Honduras. Pero el verdadero despegue internacional llegó en 1978, cuando la Maratón La Prensa-Gatorade abrió sus puertas al mundo y se convirtió en un evento de calibre internacional que trajo consigo a competidores de países como Colombia, México y Costa Rica.

Desde entonces, la competencia ha sido testigo de atletas legendarios que, a lo largo de los años, han dejado su marca imborrable especialmente en la categoría madre de la carrera: los 21 kilómetros Con 16 títulos en su haber, esta nación (Guatemala) ha logrado construir un imperio que parece imbatible, marcando el ritmo de la competencia durante décadas y llevando la bandera del orgullo centroamericano hasta lo más alto. Guatemala, el rey, absoluto

La Maratón La Prensa-Gatorade ha sido testigo del reinado indiscutido de un Guatemala que ha dejado atrás a gigantes del atletismo como México, Costa Rica y Kenia.

El país centroamericano se ha ganado su lugar en la historia no solo por la cantidad de victorias, sino por la calidad de sus atletas, cuya determinación y coraje se reflejan en cada zancada. Amado García, un nombre que es sinónimo de excelencia, es el atleta más exitoso de la historia de la Maratón, con cinco victorias (2002, 2004, 2006, 2007, 2010), y un récord 1:03:53 horas que aún permanece imbatible. En 2006, García corrió los 21 kilómetros y rompió las barreras del esfuerzo humano, demostrando que, con trabajo y dedicación, los sueños se pueden alcanzar, ¡y hasta superar! Ese tiempo histórico sigue siendo el más rápido registrado en la historia de La Prensa-Gatorade, un testamento a su talento y su incansable búsqueda de la perfección. Virgilio Herrera (1980, 1982) y José Carlos González (2022, 2025), entre otros, también se han ganado un lugar en los corazones de los guatemaltecos y en la memoria colectiva de todos los que seguimos este deporte.

Cada uno de estos corredores no solo ha ganado una medalla, sino que ha dejado un legado de inspiración para las futuras generaciones de atletas, demostrando que no importa el tamaño del reto... lo que realmente importa es el coraje de quien lo enfrenta.

Kenia y Etiopía: la fuerza africana llega a la Maratón Pero Guatemala no ha sido la única protagonista. México y Costa Rica, con siete títulos cada uno, han sido rivales de peso, luchando codo a codo en los 21 kilómetros con la misma pasión. Desde Marcial Soto (1981) hasta Benjamín Paredes (1989), los corredores mexicanos dejaron su sello en la carrera, mientras que los ticos mostraron su fuerza a través de atletas como Johnny Loria (2001) y Rafael Pérez (1983). En cada edición, estos países han elevado el nivel de la competencia, creando una atmósfera de rivalidad sana y respeto mutuo, que hace que cada maratón sea aún más emocionante y única.Con la llegada de Kenia y Etiopía en la última década, la Maratón comenzó a recibir un nuevo aire.

Los corredores africanos, conocidos por su fuerza y resistencia excepcionales, han elevado la barra aún más. Kenia, con seis títulos, y Etiopía, con dos, han traído consigo una nueva era de desafíos. Hillary Kimaiyo (2011 y 2014) y Elisha Korir (2012 y 2019) demostraron el poderío de África en la competencia, recordándonos que el atletismo es un deporte donde la lucha y la gloria no tienen fronteras. Los Primeros tiempos: Honduras, Panamá y el Caribe en la historia En los primeros años de la competencia, cuando aún no era internacional, Honduras brilló con los primeros campeones, Luis Enrique Castillo (1976) y José Núñez (1977).

Ellos marcaron el inicio de la Maratón La Prensa-Gatorade. Hoy en día su legado sigue vivo, aunque la competencia haya evolucionado en gran medida.Además, Panamá y Cuba también dejaron su huella, con Agustín Morán (1997) en Panamá y Richer Pérez, respectivamente.

Ambos ganaron la carrera una vez y demostraron que la Maratón La Prensa-Gatorade ha sido siempre un campo para los valientes, sin importar su origen.Al mirar hacia atrás, no solo se celebran los 16 títulos de Guatemala, los siete de México y Costa Rica, ni los seis de Kenia, sino a todos los atletas que, con sudor y sacrificio, han hecho historia en esta legendaria competencia. Cada zancada de estos corredores y cada segundo que pasa en el reloj representan la lucha por la superación personal, la pasión por el deporte y el amor por la competencia. La Maratón La Prensa-Gatorade no es solo una carrera. Es un homenaje a todos esos atletas que, año tras año, cruzan la meta con el corazón lleno de orgullo, sabiendo que han dado lo mejor de sí. Cada año, esa línea de llegada es un testimonio de que, aunque la distancia sea larga y el esfuerzo titánico, el verdadero ganador es aquel que nunca se rinde.