Dereck Moncada tras eliminación de la Selección de Honduras: “Hay que confiar”

Tegucigalpa, Honduras.

El empate 1-1 frente a Jamaica consumó lo que la afición y la prensa consideran un doloroso fracaso: la Selección de Honduras quedó fuera de la siguiente ronda en la Liga de Naciones. Tras el pitazo final, uno de los futbolistas más buscados fue Dereck Moncada, la joya en la que la afición tiene puestas muchas esperanzas de cara al nuevo proyecto que lidera el entrenador José Francisco Molina. Pese al golpe de la eliminación, Moncada no se escondió y dejó sus sensaciones tras disputar su primer torneo oficial con la camiseta mayor. “No se logró el objetivo, pero me queda la tranquilidad de que lo dimos todo. Toca seguir trabajando para lo que se viene”, expresó el joven futbolista al ser consultado sobre el balance del torneo.

Al ser cuestionado sobre si la selección de Honduras está retrocediendo o atravesando un estancamiento tras no avanzar de fase, Moncada prefirió responder con prudencia: “Es mi primera vez en una competición oficial, por lo que considero que aún no tengo la experiencia suficiente para responder a ese tipo de preguntas”.

Sin miedo a la responsabilidad