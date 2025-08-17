Deiby Flores dejará el Toronto FC y Reinaldo Rueda revela su próximo destino

Tegucigalpa, Honduras.

Deiby Flores estaría a punto de dar un salto importante en su carrera deportiva, pues dejaría la MLS para continuar su trayectoria en el fútbol de Arabia Saudita. Esta noticia fue adelantada por Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Honduras, durante su participación en la Mesa Redonda de TVC.

El mediocampista hondureño no jugó el este sábado con el Toronto FC, equipo en el que milita actualmente. Según se explicó, Flores estuvo ausente para afinar los últimos detalles de su posible transferencia. Este descanso estratégico podría estar ligado justamente a la formalización de su cambio de club.

"Es la dinámica de selecciones nacionales, tenemos ocho transferidos, y el caso de Luis Vega que aún no se define, son ocho jugadores que cambiaron y son momentos diferentes. Ayer Deiby Flores no estuvo en nómina con el Toronto FC porque está considerado en Arabia Saudita, será transferido", dijo Rueda.