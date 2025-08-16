Espinel reacciona tras amargo empate del Olimpia ante Real España: esto dijo

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador uruguayo no tocó el tema del nuevo fichaje. Asimismo, aseveró que el equipo no tiene excusa para buscar los dos títulos del segundo semestre de 2025. ¿Qué dijo del pobre espectáculo en el Estadio Morazán de San Pedro Sula?

Eduardo Espinel, director técnico merengue, dio sus valoraciones después del compromiso, donde detalló lo que le hizo falta al león para llevarse el triunfo en el clásico moderno.

Real España y Olimpia se enfrentaron este sábado en un clásico de pocas emociones por la jornada cinco del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. La "Máquina" fue levemente mejor, pero no pudo descifrar el buen cerrojo olimpista comandado por Édrick Menjívar.

Lo que representa este empate previo al choque ante Águila por Copa Centroamericana: "Estamos enfocados en ese partido. A partir de las próximas horas planificaremos ese partido, pero nuestra estrategia estaba enfocada en el partido de hoy, era importante, era un clásico con un rival que necesitaba puntos. Creo que intentamos, en líneas generales nos vamos con cosas positivas a que uno de los objetivos era mantener el arco en cero, lo mejoramos, nos faltó. Pero en líneas generales también nos vamos tristes por la estrategia que queríamos llevar a cabo".

¿Qué opina del nuevo fichaje? "Del nuevo fichaje no hablaré nada, estaba enfocado en este partido, pero dejamos los puntos en el camino, estamos dolidos, lo bueno de esto es que los equipos se están acomodando y Real España es un equipo que tiene lo suyo, es una cancha difícil de jugar, pero lastimosamente no pudimos conseguir el triunfo".

¿Qué cree que faltó para hacer daño en ataque? "Principalmente no hacer una buena lectura de juego, a veces es tener la mejor posesión para mejorar los pases. En el segundo tiempo como que recuperábamos, pero estábamos apurados, eso afectó a los delanteros. Tratamos de corregir, en el segundo tiempo hubo más conexiones. Es parte de seguir creciendo".

¿Qué tan difícil se le está haciendo reponer a los jugadores que ya no tiene por el tema de transferencias? "No vamos a desconocer que se han ido jugadores importantes y más cuando el 18 de mayo planificamos un plantel que hoy por ahí nos está faltando y que eran jugadores importantes, pero no es excusa, el plantel es este, vamos a poner la cara, vamos a poner el trabajo y los jugadores que están son los encargados de simular la jerarquía, acá las excusas no valen, tenemos que ganar todo lo que se nos cruce en el camino".

¿El clásico caro con menos espectáculo? ¿Qué opina? "No tengo versión de los precios, no tengo conocimiento.

¿Algunas disculpas para el público? "No sé, yo al público no lo escuché".