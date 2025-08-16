  1. Inicio
Peleas en el Real España-Olimpia, lo que pasó con Menjívar y brasileña sorprende

¿Qué pasó con Menjívar? La secuencia de la primera pelea, picantes cruces en el Real España vs Olimpia y brasileña sorprende.

El clásico entre el Real España y el Olimpia culminó con un empate sin goles, pero en la cancha se calentaron los ánimos. Te mostramos las mejores postales del encuentro en el Morazán.

 Foto OPSA: Neptalí Romero / Mauricio Ayala / Héctor Paz
Edrick Menjívar y Luis 'Buba' López iban charlando durante su salida al terreno de juego en el Morazán.

Foto OPSA: Mauricio Ayala
Jhow Benavídez fue homenajeado por el Real España por cumplir 400 partidos con el club Aurinegro: "Nuestro capitán alcanzó los 400 partidos en Liga Nacional, con una sola camiseta", dijo el club en sus redes.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Olimpia comenzó siendo más agresivo, pero el equipo Aurinegro fue tomando confianza y a apoderarse de la posesión del balón.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
El Olimpia tuvo una muy clara antes de la media hora. Benguché tuvo una gran combinación con Bengtson, pero el 'Toro' le dio mucho efecto al balón.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
El lamento de Benguché tras una jugada que pudo ser golazo para los Albos. Posteriormente, marcaron fuera de juego del delantero albo.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Ambos equipos generaron oportunidades, pero sobre el final del primer tiempo se armó el zafarrancho. ¿Por qué pelearon los jugadores?

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Todo se dio en el minuto 42. Tiro libre del Real España y en el fondo atajaba Edrick Menjívar, de momento normal, pero lo que pasó después desató el cruce entre jugadores aurinegros y albos.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
El arquero iba saliendo, pero Gustavo Moura lo interceptó, Menjívar reaccionó y terminó derribando al brasileño.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
El atacante aurinegro también cruzó al guardameta y Menjívar cayó dentro del área.

Foto OPSA: Neptalí Romero
El guardameta del Olimpia estaba mostrando como le había quedado la pierna tras el encontronazo con Moura, pero en ese momento se armó el zafarrancho.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Tras quedarse en el terreno de juego, llegó Said y le dijo que se levantara.

 Foto OPSA: Héctor Paz
Así fue el zafarrancho entre los jugadores del Real España y el Olimpia.

 Foto OPSA: Héctor Paz
Jorge 'Toro' Benguché tuvo un cruce con Daniel Aparicio. Varios jugadores llegaron a apartar para calmar el ambiente antes de finalizar el primer tiempo.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Esta fue la primera pelea que protagonizaron los jugadores del Real España y Olimpia antes de marcharse a los camerinos.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
El guardameta del Olimpia se fue a separar a sus compañeros tras el zafarrancho que empezó con su falta.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Finalmente los terminaron apartando y Menjívar junto a Moura fueron amonestados con tarjeta amarilla.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
La brasileña, Bianca Ferreira, esposa de Gustavo Moura, delantero de Real España sorprendió con su presencia en el clásico.
En la segunda parte los papeles no cambiaron. Los intentos de ambos equipos, quedaron ahí, en muchos intentos y otra pelea volvió a aparecer en el segundo tiempo.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Jhow se encaró con Facundo Queiroz tras una fuerte entrada a Nixon Cruz en el minuto 78.

Foto OPSA: Neptalí Romero
Los jugadores tuvieron otro fuerte encontronazo en la segunda parte del partido.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
El capitán aurinegro se metió en el zafarrancho. Entre los mismos jugadores se fueron a separar.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Nixon Cruz apartando a Queiroz tras el cruce que tuvo con Jhow Benavídez.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Elison Rivas alejó a Jhow Benavídez de la escena que protagonizó el segundo zafarrancho de la noche.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Roberto Osorto fue otro de los que en segundo plano, estaba en un cruce de palabras con los jugadores de Olimpia.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
'Buba' también se acercó para bajar un poco los ánimos que se calentaron en el segundo tiempo del partido.

 Foto OPSA: Héctor Paz
Parte de las imágenes del zafarrancho en San Pedro Sula.

 Foto OPSA: Héctor Paz
Nixon Cruz se molestó tras la fuerte entrada del jugador de Olimpia y también se sumó a los reclamos.

 Foto OPSA: Héctor Paz
 Foto OPSA: Héctor Paz
Said amonestó a Jhow y Facundo Queiroz con tarjetas amarillas.

 Foto OPSA: Héctor Paz
Los jugadores se terminaron separando y luego fueron amonestafos por el juez central.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
El partido continuó, pero el invitado especial, el gol, no se hizo presente en el Morazán.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Al final, los jugadores se fueron a despedir. 'Buba' y Edrick se abrazaron tras el pitazo final.
