Peleas en el Real España-Olimpia, lo que pasó con Menjívar y brasileña sorprende

El clásico entre el Real España y el Olimpia culminó con un empate sin goles, pero en la cancha se calentaron los ánimos. Te mostramos las mejores postales del encuentro en el Morazán.
Edrick Menjívar y Luis 'Buba' López iban charlando durante su salida al terreno de juego en el Morazán.
Jhow Benavídez fue homenajeado por el Real España por cumplir 400 partidos con el club Aurinegro: "Nuestro capitán alcanzó los 400 partidos en Liga Nacional, con una sola camiseta", dijo el club en sus redes.
Olimpia comenzó siendo más agresivo, pero el equipo Aurinegro fue tomando confianza y a apoderarse de la posesión del balón.
El Olimpia tuvo una muy clara antes de la media hora. Benguché tuvo una gran combinación con Bengtson, pero el 'Toro' le dio mucho efecto al balón.
El lamento de Benguché tras una jugada que pudo ser golazo para los Albos. Posteriormente, marcaron fuera de juego del delantero albo.
Ambos equipos generaron oportunidades, pero sobre el final del primer tiempo se armó el zafarrancho. ¿Por qué pelearon los jugadores?
Todo se dio en el minuto 42. Tiro libre del Real España y en el fondo atajaba Edrick Menjívar, de momento normal, pero lo que pasó después desató el cruce entre jugadores aurinegros y albos.
El arquero iba saliendo, pero Gustavo Moura lo interceptó, Menjívar reaccionó y terminó derribando al brasileño.
El atacante aurinegro también cruzó al guardameta y Menjívar cayó dentro del área.
El guardameta del Olimpia estaba mostrando como le había quedado la pierna tras el encontronazo con Moura, pero en ese momento se armó el zafarrancho.
Tras quedarse en el terreno de juego, llegó Said y le dijo que se levantara.
Así fue el zafarrancho entre los jugadores del Real España y el Olimpia.
Jorge 'Toro' Benguché tuvo un cruce con Daniel Aparicio. Varios jugadores llegaron a apartar para calmar el ambiente antes de finalizar el primer tiempo.
Esta fue la primera pelea que protagonizaron los jugadores del Real España y Olimpia antes de marcharse a los camerinos.
El guardameta del Olimpia se fue a separar a sus compañeros tras el zafarrancho que empezó con su falta.
Finalmente los terminaron apartando y Menjívar junto a Moura fueron amonestados con tarjeta amarilla.
La brasileña, Bianca Ferreira, esposa de Gustavo Moura, delantero de Real España sorprendió con su presencia en el clásico.
En la segunda parte los papeles no cambiaron. Los intentos de ambos equipos, quedaron ahí, en muchos intentos y otra pelea volvió a aparecer en el segundo tiempo.
Jhow se encaró con Facundo Queiroz tras una fuerte entrada a Nixon Cruz en el minuto 78.
Los jugadores tuvieron otro fuerte encontronazo en la segunda parte del partido.
El capitán aurinegro se metió en el zafarrancho. Entre los mismos jugadores se fueron a separar.
Nixon Cruz apartando a Queiroz tras el cruce que tuvo con Jhow Benavídez.
Elison Rivas alejó a Jhow Benavídez de la escena que protagonizó el segundo zafarrancho de la noche.
Roberto Osorto fue otro de los que en segundo plano, estaba en un cruce de palabras con los jugadores de Olimpia.
'Buba' también se acercó para bajar un poco los ánimos que se calentaron en el segundo tiempo del partido.
Parte de las imágenes del zafarrancho en San Pedro Sula.
Nixon Cruz se molestó tras la fuerte entrada del jugador de Olimpia y también se sumó a los reclamos.
Said amonestó a Jhow y Facundo Queiroz con tarjetas amarillas.
Los jugadores se terminaron separando y luego fueron amonestafos por el juez central.
El partido continuó, pero el invitado especial, el gol, no se hizo presente en el Morazán.
Al final, los jugadores se fueron a despedir. 'Buba' y Edrick se abrazaron tras el pitazo final.