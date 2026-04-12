Definidos: así quedaron los cruces de cuartos de final en Liga de Ascenso

San Pedro Sula, Honduras.

Los octavos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras llegan a su final este domingo con los últimos tres partidos para darle paso a los cuartos de final, que ya tiene dos cruces confirmados.

El vigente campeón del torneo Apertura, Estrella Roja, remontó el marcador y goleó 4-0 a AFFI Academia para sellar su nombre en la siguiente ronda.

El rival del Orgullo del Oriente se conoció este sábado y es Pumas. Los Pateplumas siguen derribando muros y eliminados a sus vecinos de departamento, San Juan, con otro 1-0 en el marcador.