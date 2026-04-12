Definidos: así quedaron los cruces de cuartos de final en Liga de Ascenso

Los octavos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras llegan a su final este domingo con los últimos tres partidos para darle paso a los cuartos de final, que ya tiene dos cruces confirmados.
El vigente campeón del torneo Apertura, Estrella Roja, remontó el marcador y goleó 4-0 a AFFI Academia para sellar su nombre en la siguiente ronda.
El rival del Orgullo del Oriente se conoció este sábado y es Pumas. Los Pateplumas siguen derribando muros y eliminados a sus vecinos de departamento, San Juan, con otro 1-0 en el marcador.
La noche del sábado en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua, el Atlético Independiente llegó como gran favorito al arrasar en la primera ronda, quedó tendido. Real Sociedad mantuvo la ventaja, ganó la ida 2-1 en Tocoa, y empataron en la vuelta 1-1.
El Gigante del Aguán sigue en la línea del ascenso, viene de menos a más. Su rival en cuartos de final está confirmado y es Brasilia. Los de Río Lindo, Cortés, eliminaron al Boca Juniors de Tocoa, Colón.
Y el Vida protagonizó un duelazo ante Honduras Progreso, luego de un empate sin goles en la ida. La vuelta se trasladó a La Ceiba y los Cocoteros hicieron valen su condición de local ganando 2-1 y metiéndose a los cuartos de final.
Este domingo, el Social Sol igualó 2-2 ante Hondupino; este último avanzó a cuartos tras superar a los locales por un global de 2-4. Asimismo, Arsenal Sao venció por 3-2 al Pirata FC (5-3 en el global) y Domingo Savio goleó al Cruz Azul Opoa por 3-0 y selló su pase a cuartos de final.
RESULTADOS OCTAVOS DE FINAL DE VUELTA
SÁBADO 11 DE ABRIL
Estrella Roja 4-0 AFFI Academia (Global 4-1)
Atlético Independiente 1-1 Real Sociedad (Global 2-3)
Vida 2-1 Honduras Progreso (Global 2-1)
Boca Juniors 0-1 Brasilia (Global 0-2)
Pumas 1-0 San Juan (Global 2-0)
DOMINGO 12 DE ABRIL
Social Sol 2-2 Hondupino (Global 2-4)
Pirata FC 3-1 Arsenal Sao (Global 3-5)
Domingo Savio 3-0 Cruz Azul Opoa (Global 5-1)
CRUCES CONFIRMADO EN CUARTOS DE FINAL
Brasilia vs Real Sociedad
Pumas vs Estrella Roja
Vida vs Hondupino
Domingo Savio vs Arsenal Sao.