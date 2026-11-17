Madrid, España.

Los emparejamientos quedarán definidos desde este viernes a mediodía en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon. Los primeros de cada grupo se medirán a un segundo diferente al que se enfrentó en la primera fase, con el añadido además de que la vuelta será en el campo del mejor clasificado de ellos.

Los otros cuatro clasificados para cuartos de final son Inglaterra , que también estará en el bombo de primeros de grupo, pero no puede medirse a España, y Bélgica, Países Bajos y Noruega , los tres como segundos, al igual que el equipo dirigido por Luis de la Fuente.

La selección de España aguarda rival en los cuartos de final de la UEFA Nations League entre tres opciones de máximo nivel: Francia, Alemania o Portugal , líderes de sus respectivos grupos, de las que uno caerá en suerte en el camino del actual campeón del mundo, con la ida en territorio español y la vuelta como visitante el próximo marzo.

En el caso de España, con la ida como local y la vuelta como visitante, evita a Inglaterra, que la superó por mejor diferencia de goles. Francia, a Bélgica; Alemania, a Países Bajos; y Portugal, a Noruega. Tampoco puede medirse a ninguno de los segundos. Ni a la ‘oranje’ de Xavi Hernández ni a Bélgica ni a Noruega.

Eso se traduce en tres opciones para España en los cuartos de final: Francia, Alemania o Portugal, tres de las cuatro favoritas al título junto precisamente al conjunto de Luis de la Fuente, vigente campeón del mundo y de Europa, pero relegado en la última cita a la segunda posición del grupo A3, por su derrota por 2-3 ante Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid. Le habría bastado con un empate para acabar líder de grupo.

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Francia ha terminado en la cima del A1, con 13 puntos, fruto de cuatro victorias, un empate y una derrota. El equipo dirigido por Zinedine Zidane, que solo ha perdido con Italia (el conjunto azzurro fue eliminado al terminar en la tercera plaza del grupo), ha marcado diez goles, solo uno de ellos de Kylian Mbappé, presente en tan solo en dos encuentros durante 149 minutos.

Cinco de los tantos han sido de Michael Olise, otro de los referentes ofensivos del gran equipo francés, al que España eliminó en las semifinales del pasado Mundial 2026 en su último precedente, cuando venció por 2-0. A la vez, Francia ha encajado seis dianas, cuatro de ellas ante Italia, una ante Turquía y una ante Bélgica. Sostuvo su marco a cero en las primeras jornadas, pero encajó goles en las cuatro siguientes.

Alemania reaccionó a tiempo. Su primera posición en el grupo A2, bajo el liderazgo desde el banquillo de Jurgen Klopp tras el fiasco mundialista con Julián Nagelsmann, es una clara demostración. Ha resurgido en las dos últimas citas, con un 1-3 a Serbia, pero sobre todo con un 5-0 a Países Bajos que lo situó como ganador del triple empate a once puntos con el equipo neerlandés, segundo, y Grecia, eliminada como tercera.

La goleada final a la ‘oranje’ es un serio aviso para su adversario en cuartos de final, después de los titubeos iniciales, con los empates ante Países Bajos y Grecia y, sobre todo, la derrota en su casa por 0-1 contra el combinado heleno. Se ha mantenido imbatido en tres de los seis encuentros.

La otra posibilidad para España es Portugal, que sostuvo su primera posición del grupo A4 este martes, con una sufrida victoria en su visita a Cardiff ante Gales que le valió para aguantar el liderato, pese a la presión ejercida hasta el final por Dinamarca. Una parada clave de Diogo Costa y un gol de Carlos Forbs, el 2-3 final, cuando más inquietudes sentía su equipo, sellaron una victoria que vale el liderato. Después, fue expulsado Pedro Neto.

El conjunto luso ha sumado 15 de los 18 puntos en juego, nueve de ellos sin la intervención de Cristiano Ronaldo, retirado de la selección tras un conflicto con Jorge Jesus, su seleccionador, en el primer parón del pasado septiembre. Su única derrota fue el 1-4 del pasado sábado con Dinamarca. Ha marcado trece goles, pero ha encajado diez, con un solo partido con su portería a cero, en la primera cita por 1-0 ante Gales. En su último choque, España eliminó a Portugal por 0-1 en los octavos de final del último Mundial de 2026, pero cayó en la última final de la Liga de Naciones contra ella en la tanda de penaltis.