La selección de España aguarda rival en los cuartos de final de la UEFA Nations League entre tres opciones de máximo nivel: Francia, Alemania o Portugal, líderes de sus respectivos grupos, de las que uno caerá en suerte en el camino del actual campeón del mundo, con la ida en territorio español y la vuelta como visitante el próximo marzo.
Los otros cuatro clasificados para cuartos de final son Inglaterra, que también estará en el bombo de primeros de grupo, pero no puede medirse a España, y Bélgica, Países Bajos y Noruega, los tres como segundos, al igual que el equipo dirigido por Luis de la Fuente.
Los emparejamientos quedarán definidos desde este viernes a mediodía en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon. Los primeros de cada grupo se medirán a un segundo diferente al que se enfrentó en la primera fase, con el añadido además de que la vuelta será en el campo del mejor clasificado de ellos.
En el caso de España, con la ida como local y la vuelta como visitante, evita a Inglaterra, que la superó por mejor diferencia de goles. Francia, a Bélgica; Alemania, a Países Bajos; y Portugal, a Noruega. Tampoco puede medirse a ninguno de los segundos. Ni a la ‘oranje’ de Xavi Hernández ni a Bélgica ni a Noruega.
Eso se traduce en tres opciones para España en los cuartos de final: Francia, Alemania o Portugal, tres de las cuatro favoritas al título junto precisamente al conjunto de Luis de la Fuente, vigente campeón del mundo y de Europa, pero relegado en la última cita a la segunda posición del grupo A3, por su derrota por 2-3 ante Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid. Le habría bastado con un empate para acabar líder de grupo.
Francia ha terminado en la cima del A1, con 13 puntos, fruto de cuatro victorias, un empate y una derrota. El equipo dirigido por Zinedine Zidane, que solo ha perdido con Italia (el conjunto azzurro fue eliminado al terminar en la tercera plaza del grupo), ha marcado diez goles, solo uno de ellos de Kylian Mbappé, presente en tan solo en dos encuentros durante 149 minutos.
Cinco de los tantos han sido de Michael Olise, otro de los referentes ofensivos del gran equipo francés, al que España eliminó en las semifinales del pasado Mundial 2026 en su último precedente, cuando venció por 2-0. A la vez, Francia ha encajado seis dianas, cuatro de ellas ante Italia, una ante Turquía y una ante Bélgica. Sostuvo su marco a cero en las primeras jornadas, pero encajó goles en las cuatro siguientes.
Alemania reaccionó a tiempo. Su primera posición en el grupo A2, bajo el liderazgo desde el banquillo de Jurgen Klopp tras el fiasco mundialista con Julián Nagelsmann, es una clara demostración. Ha resurgido en las dos últimas citas, con un 1-3 a Serbia, pero sobre todo con un 5-0 a Países Bajos que lo situó como ganador del triple empate a once puntos con el equipo neerlandés, segundo, y Grecia, eliminada como tercera.
La goleada final a la ‘oranje’ es un serio aviso para su adversario en cuartos de final, después de los titubeos iniciales, con los empates ante Países Bajos y Grecia y, sobre todo, la derrota en su casa por 0-1 contra el combinado heleno. Se ha mantenido imbatido en tres de los seis encuentros.
La otra posibilidad para España es Portugal, que sostuvo su primera posición del grupo A4 este martes, con una sufrida victoria en su visita a Cardiff ante Gales que le valió para aguantar el liderato, pese a la presión ejercida hasta el final por Dinamarca. Una parada clave de Diogo Costa y un gol de Carlos Forbs, el 2-3 final, cuando más inquietudes sentía su equipo, sellaron una victoria que vale el liderato. Después, fue expulsado Pedro Neto.
El conjunto luso ha sumado 15 de los 18 puntos en juego, nueve de ellos sin la intervención de Cristiano Ronaldo, retirado de la selección tras un conflicto con Jorge Jesus, su seleccionador, en el primer parón del pasado septiembre. Su única derrota fue el 1-4 del pasado sábado con Dinamarca. Ha marcado trece goles, pero ha encajado diez, con un solo partido con su portería a cero, en la primera cita por 1-0 ante Gales. En su último choque, España eliminó a Portugal por 0-1 en los octavos de final del último Mundial de 2026, pero cayó en la última final de la Liga de Naciones contra ella en la tanda de penaltis.
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL SORTEO?
Con los ocho clasificados definidos, todas las miradas estarán puestas en el sorteo de los cuartos de final, programado para este viernes 20 de noviembre en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza. La ceremonia comenzará a las 5:00 de la mañana, hora de Honduras. En el mismo evento también se establecerán los emparejamientos de los playoffs de ascenso y descenso de las Ligas A y B, así como de las Ligas B y C.
Para los cuartos de final, Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal llegarán como cabezas de serie por haber terminado en la primera posición de sus respectivos grupos. Bélgica, Países Bajos, España y Noruega estarán en el segundo grupo de equipos.
Los cuartos de final se disputarán a doble partido entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. Los cuatro ganadores avanzarán a la fase final de la UEFA Nations League, que está programada del 9 al 13 de junio de 2027 e incluirá las semifinales, el encuentro por el tercer lugar y la gran final, donde se conocerá al nuevo campeón de la competición. Portugal llega a esta edición como vigente campeón, luego de conquistar el título en 2025 frente a España en una final que se decidió mediante lanzamientos de penalti.