Berlín, Alemania.

La Alemania de Jürgen Klopp sacó a relucir este lunes su mejor versión y le propinó a Países Bajos un goleada por 5-0, con un doblete de Florian Wirtz y goles de Derry Scherhant, Niko y Schlotterbeck y Florian Gruda, para asegurarse el paso a los cuartos de final de la Liga de Naciones.El partido se decidió en la segunda parte, cuando Alemania pasó la apisonadora, después de un primer tiempo igualado.

Alemania comenzó el duelo presionando arriba y logrando recuperaciones de la pelota en la mitad contraria, pero corriendo riesgos porque cuando Países Bajos lograba superar la primera línea germana tenía espacios para crear peligro.

Las alarmas sonaron en el Estadio Olímpico cuando, en el minuto 19, los dirigidos por Xavi Hernández lograron tejer un contragolpe bastante prometedor que no llegó a más porque Summerville se resbaló en el área cuando iba a rematar completamente libre de marcaje.Alemania tenía más la pelota, haciendo un gran desgaste físico, y generó algunas aproximaciones por las bandas a través de Derry Sherhant y Brajan Gruda.