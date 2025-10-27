La decisión de Laporta tras la derrota del Barcelona ante Real Madrid

Barcelona, España.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, visitó este lunes al equipo azulgrana en la Ciudad Esportiva Joan Gamper, al día siguiente de la derrota en el Bernabéu en el Clásico por 2-1.

El encuentro se interpreta como un apoyo expreso del dirigente tanto a los jugadores como al equipo técnico, después de que el Barcelona se haya situado a cinco puntos del Real Madrid en el campeonato doméstico.

Pese al encuentro, no se produjo ninguna reunión grupal ni tampoco ninguna charla, ya que cuando llegó Laporta, acompañado por el director deportivo Anderson da Souza 'Deco' y el asesor Enric Masip, algunos componentes del equipo ya habían abandonado las instalaciones.