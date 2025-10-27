  1. Inicio
La decisión de Laporta tras la derrota del Barcelona ante Real Madrid

El presidente del Barcelona no se guardó nada y decidió visitar a los jugadores.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.
Barcelona, España.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, visitó este lunes al equipo azulgrana en la Ciudad Esportiva Joan Gamper, al día siguiente de la derrota en el Bernabéu en el Clásico por 2-1.

El encuentro se interpreta como un apoyo expreso del dirigente tanto a los jugadores como al equipo técnico, después de que el Barcelona se haya situado a cinco puntos del Real Madrid en el campeonato doméstico.

Pese al encuentro, no se produjo ninguna reunión grupal ni tampoco ninguna charla, ya que cuando llegó Laporta, acompañado por el director deportivo Anderson da Souza 'Deco' y el asesor Enric Masip, algunos componentes del equipo ya habían abandonado las instalaciones.

Sí coincidió tanto con el entrenador Hansi Flick como con el delantero Lamine Yamal. El equipo volverá a entrenarse este miércoles, ya que tendrá descanso este martes. Se espera que en los próximos días pueda ir recuperando efectivos, ya que en la actualidad tiene hasta siete jugadores en la enfermería.

Los que están más cerca de reaparecer son Robert Lewandowski y el meta Joan García, quienes incluso podrían estar disponibles para el partido de este domingo ante el Elche (18:30 CET). EFE

