Debut amargo para hondureños Romell Quioto y Deybi Flores en Arabia Saudita

Arabia Saudita.

La Liga de Arabia Saudita oficialmente arrancó para los hondureños Romell Quioto y Deybi Flores, quienes se estrenaron con Al-Najma y fue amargo por la derrota sufrida.

Romell Quioto y Deybi Flores, refuerzos del club, fueron titulares en el partido de visita frente a Al-Qadisiya, duelo desarrollado en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.

El argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui anotó un doblete a los minutos 5 y 90+5, mientras que el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñónes celebró su anotación al 45.