Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria

La prensa hondureña reaccionó a la convocatoria de Honduras para jugar ante Haití y Nicaragua

  • 28 de agosto de 2025 a las 21:13 -
1 de 15

Así tituló la prensa hondureña tras conocerse la convocatoria oficial de la Selección de Honduras para enfrentar a Haití y Nicaragua en el inicio de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
2 de 15

Deporte Total USA resaltó las bajas importantes de Honduras para los dos juegos eliminatorios de septiembre: Denil Maldonado y Kervin Arriaga.
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
3 de 15

Tigo Sports Honduras tituló la convocatoria como: "¡Los elegidos por Rueda!".
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
4 de 15

Mario Jafeth Moreno, periodista de Grupo OPSA comentó: "Así vamos contra Haití y Nicaragua".
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
5 de 15

Así tituló Diario La Prensa la convocatoria de Reinaldo Rueda para los dos juegos eliminatoria de septiembre: "¡EMPIEZA EL SUEÑO!".
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
6 de 15

Claudia Torres, periodista de Grupo OPSA: "Con Choco Lozano liderando la delantera, Rueda da a conocer la lista de jugadores para los partidos de la eliminatoria mundialista ante Haití y Nicaragua".
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
7 de 15

Gustavo Roca, periodista de DIEZ: "Sin Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Luis Vega, Dixon Ramírez y Yustin Arboleda. Regresa David Ruiz, Alenis Vargas y como novedades Luis Ortiz y Franklin Flores".
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
8 de 15

Diario El Heraldo así reaccionó: "¡CON VARIAS SORPRESAS! Reinaldo Rueda da convocatoria de jugadores de la Selección de Honduras para partidos de la eliminatoria. Sorprende con su delantera".
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
9 de 15

Gian Carlos Castañeda, periodista de Diario El Heraldo, se enfocó en las bajas de Honduras para los juegos de septiembre y resaltó las sorpresas de Luis Ortiz, Alenis Vargas y el regreso de David Ruiz.
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
10 de 15

Johan Raudales, periodista de Diario DIEZ, expresó: "¡SACARON A ARBOLEDA Y A DIXON! José Mario Pinto y Luis Ortiz se meten a la lista para las Eliminatorias Mundialistas".
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
11 de 15

Oscar Funes también reaccionó a la convocatoria de Honduras y resaltó la gran novedad de Luis Ortiz, los futbolistas que regresan y los ausentes.
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
12 de 15

José Armando hizo énfasis en el llamado de David Ruiz y expresó: "Enfrentará a Fafa Picault en el primer partido de la ronda final. Viajará de Seattle a Miami y luego a Honduras":
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
13 de 15

"'LA H', LISTA PARA EMPEZAR LA ELIMINATORIA", escribió ESPN Centroamérica.
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
14 de 15

En Diario Diez catalogamos la convocatoria de Reinaldo Rueda como: "¡LOS ELEGIDOS DE LA H!". En el posteo consideramos como grandes ausencias a futbolistas como: Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Carlos 'Zapatilla' Mejía y Yustin Arboleda.
Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
15 de 15

Cabe recordar que Honduras visitará a Haití el próximo 5 de septiembre en Curazao, y su siguiente encuentro será en Tegucigalpa, cuando reciba a Nicaragua cuatro días después.
