Así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria

Así tituló la prensa hondureña tras conocerse la convocatoria oficial de la Selección de Honduras para enfrentar a Haití y Nicaragua en el inicio de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Deporte Total USA resaltó las bajas importantes de Honduras para los dos juegos eliminatorios de septiembre: Denil Maldonado y Kervin Arriaga.
Tigo Sports Honduras tituló la convocatoria como: "¡Los elegidos por Rueda!".
Mario Jafeth Moreno, periodista de Grupo OPSA comentó: "Así vamos contra Haití y Nicaragua".
Así tituló Diario La Prensa la convocatoria de Reinaldo Rueda para los dos juegos eliminatoria de septiembre: "¡EMPIEZA EL SUEÑO!".
Claudia Torres, periodista de Grupo OPSA: "Con Choco Lozano liderando la delantera, Rueda da a conocer la lista de jugadores para los partidos de la eliminatoria mundialista ante Haití y Nicaragua".
Gustavo Roca, periodista de DIEZ: "Sin Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Luis Vega, Dixon Ramírez y Yustin Arboleda. Regresa David Ruiz, Alenis Vargas y como novedades Luis Ortiz y Franklin Flores".
Diario El Heraldo así reaccionó: "¡CON VARIAS SORPRESAS! Reinaldo Rueda da convocatoria de jugadores de la Selección de Honduras para partidos de la eliminatoria. Sorprende con su delantera".
Gian Carlos Castañeda, periodista de Diario El Heraldo, se enfocó en las bajas de Honduras para los juegos de septiembre y resaltó las sorpresas de Luis Ortiz, Alenis Vargas y el regreso de David Ruiz.
Johan Raudales, periodista de Diario DIEZ, expresó: "¡SACARON A ARBOLEDA Y A DIXON! José Mario Pinto y Luis Ortiz se meten a la lista para las Eliminatorias Mundialistas".
Oscar Funes también reaccionó a la convocatoria de Honduras y resaltó la gran novedad de Luis Ortiz, los futbolistas que regresan y los ausentes.
José Armando hizo énfasis en el llamado de David Ruiz y expresó: "Enfrentará a Fafa Picault en el primer partido de la ronda final. Viajará de Seattle a Miami y luego a Honduras":
"'LA H', LISTA PARA EMPEZAR LA ELIMINATORIA", escribió ESPN Centroamérica.
En Diario Diez catalogamos la convocatoria de Reinaldo Rueda como: "¡LOS ELEGIDOS DE LA H!". En el posteo consideramos como grandes ausencias a futbolistas como: Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Carlos 'Zapatilla' Mejía y Yustin Arboleda.
Cabe recordar que Honduras visitará a Haití el próximo 5 de septiembre en Curazao, y su siguiente encuentro será en Tegucigalpa, cuando reciba a Nicaragua cuatro días después.