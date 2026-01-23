David Ruiz vuelve a sonreír en el Inter Miami: buenas noticias para el hondureño

Miami, Estados Unidos.

El mediocampista hondureño David Ruiz vivió un 2025 complicado, en el cual se vio afectado por lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego. En uno de los mejores momentos de su carrera, el volante tuvo que ver desde fuera varios partidos importantes tanto con el Inter Miami como con la Selección Nacional de Honduras.

Durante la temporada, Ruiz no pudo participar en el título del Inter Miami en la MLS, además de perderse los últimos cuatro encuentros de la Bicolor en la fase final de la Eliminatoria Mundialista, donde quedó fuera de United 2026.

Actualmente, el futbolista ya se encuentra recuperado y trabaja con normalidad con el resto de sus compañeros. Incluso, ya cuenta con el "ok" del cuerpo médico y está a disposición del técnico argentino Javier Mascherano para integrarse a la pretemporada con el primer equipo, por lo que su regreso oficial está muy cerca.