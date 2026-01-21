Messi es feliz: Inter Miami ficha al mejor socio de Leo en los últimos años

Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi puede estar contento en el Inter Miami después de que el club de la MLS confirmara el fichaje de uno de los mejores socios del astro argentino en los últimos tiempos. Y es que el Inter Miami alcanzó un acuerdo con el Celta de Vigo para conseguir el traspaso del delantero argentino Tadeo Allende al conjunto estadounidense, en el que ya jugó, en calidad de cedido, desde enero de 2025, según informó este lunes el club español.

En su comunicado de prensa, la entidad gallega señala que el contrato está condicionado "a la recepción del CTI (Certificado de Transferencia Internacional)", una vez abra el mercado de fichajes de la MLS a finales de enero. Allende llegó a Balaídos a finales de enero de 2024 procedente del argentino Godoy Cruz, previo pago de una cantidad cercana a los 5 millones de euros. Con la camiseta celeste disputó 13 partidos, en los que firmó tres goles y una asistencia.