  1. Inicio
  2. · Deportes

Messi es feliz: Inter Miami ficha al mejor socio de Leo en los últimos años

El Inter Miami consiguió un fichaje ilusionante que alegra a Leo Messi.

Messi es feliz: Inter Miami ficha al mejor socio de Leo en los últimos años

El Inter Miami de Lionel Messi consiguió el fichaje de un futbolista que ha sido una gran dupla para el argentino.
Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi puede estar contento en el Inter Miami después de que el club de la MLS confirmara el fichaje de uno de los mejores socios del astro argentino en los últimos tiempos.

Y es que el Inter Miami alcanzó un acuerdo con el Celta de Vigo para conseguir el traspaso del delantero argentino Tadeo Allende al conjunto estadounidense, en el que ya jugó, en calidad de cedido, desde enero de 2025, según informó este lunes el club español.

Leo Messi y Tadeo Allende han formado una gran dupla en el Inter Miami.

Leo Messi y Tadeo Allende han formado una gran dupla en el Inter Miami.

En su comunicado de prensa, la entidad gallega señala que el contrato está condicionado "a la recepción del CTI (Certificado de Transferencia Internacional)", una vez abra el mercado de fichajes de la MLS a finales de enero.

Allende llegó a Balaídos a finales de enero de 2024 procedente del argentino Godoy Cruz, previo pago de una cantidad cercana a los 5 millones de euros. Con la camiseta celeste disputó 13 partidos, en los que firmó tres goles y una asistencia.

Un año después, y ante la falta de oportunidades en el equipo de Claudio Giráldez, el argentino decidió marcharse cedido al Inter Miami, con el que protagonizó una temporada sobresaliente, firmando 24 goles y 3 asistencias en los 54 partidos oficiales disputados.

El Celta desea al jugador “el mayor de los éxitos” y le agradece “su compromiso” durante su etapa como celeste.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias