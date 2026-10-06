David Ruiz revela cómo vivió su falta de minutos y el adiós de Vandenbroucke

Tegucigalpa, Honduras.

Asimismo, fue consultado sobre el caso de Víctor Vandenbroucke , quien tras el juego ante Jamaica tomó la decisión de apartarse de la Selección de Honduras . El juvenil tampoco sumó minutos durante esta Fecha FIFA.

Ruiz fue claro y, pese a no haber tenido participación con José Francisco Molina, mantiene la esperanza de ganarse un lugar en el futuro: "A enfocarme ahorita con el club y dar la mejor versión mía para venir acá y poder aportar, con más fuerza, claro, en sumar minutos".

El legionario catracho David Ruiz atendió este martes a los medios de comunicación antes de salir del país tras su concentración con la Selección de Honduras. El jugador del New York Red Bulls fue uno de los pocos que no tuvo minutos en los cuatro partidos de la Bicolor durante la N ations League de Concacaf.

También, David Ruiz relata cómo vivió la falta de minutos con la Bicolor, los cambios en el equipo y cuenta cómo es la relación de Molina con los jugadores: "Me dio la razón, me dijo 100%, es entendible cómo te sentís".

Vandenbroucke se decidió por Honduras, tampoco acumuló minutos y dijo: «Me voy». La justificación es que no se adaptó, pero vos estuviste en una situación casi similar y te decidiste por Honduras, ¿qué se le puede decir a un muchacho como este que se le va a convencer de que venga?

Bueno, es una situación difícil. Claro, estuve en la misma posición. Es algo que es difícil. Llegué a compartir con él ahorita, lo llegué a conocer más como persona y como jugador. Me parece uno muy bueno, fantástico. Está muy joven, acaba de cumplir 18 años. Es algo que no solo es decisión de él, sino también de su familia. Entiendo su frustración, es algo que me gustaría mantenerlo entre él y yo (sobre si conversó con él), pero nada, creo que se entiende su frustración. En cuatro partidos no llegó a sumar minutos igual y nada, todavía es un chico joven, tiene un gran futuro. Creo que, si se decide venir aquí con la selección, es alguien que pueda aportar mucho.

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Claro, después de la ausencia ahorita de Andy Najar, que es un jugador referente de nosotros, que nos ayudaba siempre mucho con la experiencia y el talento que tiene. Creo que poco a poco, si él decide regresar aquí a Honduras, es alguien que tiene un gran futuro. Un muchacho súper maduro para su edad, es algo que me impresionó mucho, llegando a conocerlo así como persona y nada, creo que hay que entender. Claro, es una situación difícil, en cuatro partidos no sumar minutos.

¿Cómo lo pensaste a ti, mejor no vuelvas ahorita? En cuatro partidos no sumar, que no me vuelvan a convocar mejor

No sé, muchas cosas te pasan por la cabeza al momento, cuando estás caliente y todo, pero no, es algo que no me arrepiento haber decidido vestir y representar esta camisa. Cada decisión que tomo no me arrepiento, creo que es la mejor decisión que he tomado. Claro que muchas cosas, como dije, es la vida de un futbolista, muchas cosas salen de la manera que uno quiere, pero sí, al final del día tengo fe que todo es el tiempo de Dios y cuando tenga la oportunidad me gustaría aprovecharla y aportar mucho.

Hay una palabra en este proceso que dicen paciencia, pero ¿hasta cuánto nos puede durar la paciencia a nosotros como prensa, a ustedes como jugadores y a la afición?

Es algo también complicado porque todos queremos los frutos rápidos, pero siento que es difícil. El técnico lleva el partido contra Perú, Argentina y estos cuatro partidos y apenas lleva seis partidos. Es algo que va a ayudar mucho a la selección de Honduras en la forma de jugar y todo. Si ustedes ven, creo que estamos teniendo más riesgo tratando de salir jugando con el balón y cosas así, si vemos el partido, al menos contra Jamaica, es un equipo que tiene muchos jugadores que van a Inglaterra y cosas así, fue un partido que dominamos allá en Jamaica, más que todo y poco a poco, cuando hacemos las cosas bien y estamos enfocados en los 90 minutos, se pueden dar las cosas.

Tu concepto y tu maduración, ¿qué te permite después de esta vivencia?

Como dije, es algo que no puedo controlar. Al final del día son decisiones de los técnicos y hay que confiar que al final del día él sabe lo que hace. Mantenerme paciente, enfocarme en lo que puedo controlar y levantarme el siguiente día, luchar más y meterle más esfuerzo que al final se van a dar las cosas.

Cuando miras a Jorge Álvarez, en la misma situación tuya, que sabemos la calidad que tiene, ¿qué te pasa por la mente?

Como dije, es frustrante porque Jorge es un jugador calidoso. Lo ha demostrado en los entrenos, en los partidos que juega con Olimpia y todo, pero es difícil porque somos seis jugadores peleando dos puestos en el mediocampo y apenas llega el técnico seis partidos y está buscando las mejores combinaciones para aportar y hacer lo mejor con la selección. Con los partidos, él va a encontrar la combinación perfecta, con el tiempo se va a dar y sí, es difícil porque en un partido tuvimos dos mediocampistas fuera, pero después tenías cuatro.

¿Con qué te quedas de lo que te dijo Molina?

Después de este último partido hablé con él, pero creo que es una conversación que me gustaría mantener entre él y yo, nada más.

Pero me imagino que dentro de eso le explicaste tu incomodidad futbolística, que es normal.

Sí, él me dio la razón, me dijo 100%, es entendible cómo te sentís y todo, pero sí, más nada.

O sea que hay una apertura de poder expresar tu incomodidad, se recibe de muy buena manera, como para no romper esa relación.

Sí, es alguien que es fácil de llegar y hablar y lo bueno es que siempre nos mantenemos transparentes, no estamos comiéndonos el oído.

O sea que no venís a hablar a él detrás ni él habla de los jugadores, por ejemplo.

Sí, cuando hablo con él, él siempre me habla claramente lo que es y siempre es sincero con uno y yo igual.

¿Con quién te desahogaste? ¿Tenés a alguien ahí con quien desahogarte? Porque no es fácil.

Con la familia, claro, mi mamá. Al final del día la familia siempre está ahí en las buenas y en las no muy buenas. Siempre hablo con mis hermanos, con mi madre y es alguien que siempre me trae paciencia, siempre me pone a pensar en el más allá, no en el momento, muchas veces voy frustrado, hay veces que lloro hablando con ella y todo, pero es alguien que siempre me mantiene con paz y fe y que me agradezco mucho por todo lo que hacen por mí.

¿Lloraste en este momento, David, siendo sincero?

Siendo sincero, sí un poco, hablando con la familia, pero nada, es algo que hay veces que cada hombre llora, que cuando uno está frustrado llora más por la frustración y todo.

Te lo digo porque en todo el ámbito de la vida, a veces eso frustra y es tu carrera, tu profesión, el fútbol.

Sí, claro, es algo que al final del día tomo con mucha personalidad, soy un jugador competitivo que me gusta, claro, competir y todo y no es fácil, hay muchas veces que estás en lo más alto y después estás en lo más bajo, al final del día hay que encontrar esa paz entre medio.

Y quizás en lo personal, ¿crees que se puede soñar con el Mundial, David, en este proceso?

Sí, creo que vamos por un muy buen camino, creo que las ideas que nos está trayendo el profe y todo es algo que nos va a ayudar y nos va a aportar mucho. Como dije, no vamos a ver frutos muy rápido, pero creo que Jamaica cuando jugamos allá fue una gran demostración de lo que podemos llegar a hacer y competir contra las selecciones más fuertes como México, Canadá, Estados Unidos, Panamá.

Y claro, sin menospreciar las islas que, como dije cuando vine recién, que son fuertes. Se vio ahorita en nuestro grupo que todos terminamos con 7 puntos y 4 puntos. Están creciendo y, hay que seguir evolucionando.

Decía Deybi Flores recientemente que se fue, hay que ser autocríticos uno mismo para mejorar y yo lo soy. Bueno, el caso tuyo es muy difícil porque no tuviste participación.

No, creo que cuando estamos enfocados en el fútbol que queremos jugar y demostrar, se pueden dar las cosas y claro, hay muchos momentos donde no me gustaría llamarlo error, sino que faltas de concentraciones, que quizás no estamos vigilando bien las marcas y el contragolpe nos afectaba mucho. Y sí, son cosas que claro, se puede trabajar y poco a poco se van a dar.