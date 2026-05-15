Daniel Otero ya palpita el clásico y confirma: "Lavallén estará en el estadio"

San Pedro Sula, Honduras.

Daniel Otero comentó que hoy más que nunca se siente feliz porque todo San Pedro Sula estará apoyando a Marathón frente al Olimpia, incluyendo a los aficionados de Real España, pues si los leones ganan, la capital industrial se queda sin finalista. Otero también lanzó fuertes declaraciones a la Comisión de Disciplina y de Apelaciones, pues dice que ellos enviaron en tiempo y forma la apelación sobre el castigo de Lavallén, pero ni se reunieron ni dieron respuesta. Es más, los retó y confirmó que Lavallén estará hoy en el estadio. “Pablo Lavallén estará en el estadio hoy. Fue sancionado injustamente, totalmente porque se pusieron, quiero contexto; repito, andan buscando palabras mías para sancionarme y voy a ser bien cuidadoso. Para mí la Comisión de Disciplina se puso a interpretar lo que Pablo dijo, ya allí caen en campos subjetivos, la ley es objetiva, se aplica, no está para interpretarlo”, dijo Otero a AS Sport.

Y remató con fuerza estas palabras: “Lo que dijo Pablo Lavallén, se estaba refiriendo... si dijo un circo, significa que nosotros (dirigentes) somos payasos, no dijo que eran payasos, ellos se autodenominaron payasos, entonces creo que prejuzgaron y no respetaron el derecho universal a ser escuchado, a tener una audiencia de descargo y en eso basamos nuestra apelación que cómodamente no se han reunido para resolverla”, denunció. ¿Estará Pablo Lavallén hoy en el banquillo dirigiendo? Se le consultó y respondió: “Se metió la apelación el martes y vos decime que si no es una cosa para que se reúnan el martes o miércoles, jueves... se van a tomar los cinco días que la ley les da, están en su derecho pero Marathón apeló”. El dirigente fue más allá y destacó que hay una cacería de brujas contra el Monstruo, por eso la sanción a Lavallén tras sus declaraciones en contra de la Liga Nacional y la televisora que transmite los partidos que es al mismo tiempo la dueña del Olimpia. “Pablo Lavallén estará hoy. El aficionado que llegue al estadio hoy verá a Pablo. ¿Si hay repercusión? Veremos dijo el ciego”, cerró de forma sarcástica el dirigente del Marathón.

SE MOFA DEL REAL ESPAÑA