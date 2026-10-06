Definidos: así quedaron los cruces de cuartos de final de la Nations League

San Pedro Sula, Honduras.

La primera etapa de la Nations League de la Concacaf finalizó y ya se conocen a los ocho equipos que pelearán por el título. El lunes por la noche culminaron los encuentros de la fase de grupos donde se definieron a las últimas selecciones en asegurar su pase a los cuartos de final del torneo. Guatemala y Jamaica, tras disputar la fecha 4, sellaron su pase a la siguiente ronda. La selección guatemalteca se convirtió en el único representante centroamericano en avanzar desde la fase de grupos al vencer por 1-0 a Surinam en condición de local. Por su parte, los "Reggae Boyz" amarraron el segundo lugar del Grupo B luego de empatar 1-1 como visitantes frente a Honduras en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Previamente, Curazao y Haití ya habían asegurado sus cupos al liderar el Grupo A. Con estos cuatro clasificados, quedaron definidos los cruces de cuartos de final, donde ya esperaban las cuatro selecciones exentas de la primera ronda por su posición en el ranking: México, Estados Unidos, Panamá y Canadá. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Formato de la Nations League

La Concacaf explica que: "Tras la Fase de Grupos, los equipos que finalicen en primer y segundo lugar de la Liga A avanzarán a los Cuartos de Final, donde se unirán a las cuatro (4) selecciones nacionales mejor clasificadas de la Liga A (con base en el Ranking de Concacaf al 20 de julio de 2026). Los Cuartos de Final se disputarán en formato de ida y vuelta, y los equipos ganadores por marcador global en cada serie avanzarán a la Final de la Liga A y a la Copa Oro Concacaf 2027. Los equipos subcampeones avanzarán a las Preliminares de la Copa Oro Concacaf 2027". *Con esto, Panamá tendrá como rival a Curazao, líder del Grupo A. Canadá se medirá ante Guatemala, líder del Grupo B. Estados Unidos se enfrentará a Haití y México ante Jamaica, ambos equipos fueron segundos en sus encasillados. Los duelos se disputarán en noviembre a la espera de la confirmación de la Concacaf sobre las fechas y horarios.

The race continues in League A 🔥 https://t.co/obtNiLTje6 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 6, 2026

Cruces de los Cuartos de Final de la Liga A: