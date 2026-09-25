Cerca del ridículo: Panamá sufrió ante la selección 138 del ranking FIFA

India.

La primera ocasión de peligro llegó en el minuto 17, tras una desatención en la salida panameña que permitió a Ryan Williams quedarse con el balón y rematar frente al arco, aunque su disparo se marchó desviado.

India detectó desde los primeros minutos los espacios que ofrecía la banda izquierda de Panamá y decidió explotar esa zona con balones largos y velocidad para buscar la espalda de la defensa.

Un gol de alta factura de Omar Valencia desde fuera del área permitió a Panamá rescatar este viernes un empate 1-1 ante India, en el primero de los tres amistosos que disputará la selección centroamericana durante su gira por Asia.

India volvió a acercarse dos minutos después por medio de Muhammed Kuruniyan , quien se descolgó por la izquierda, ingresó al área y sacó un remate que pasó junto a uno de los costados de la portería defendida por Marcos de León.

El conjunto panameño logró hilvanar su primera jugada elaborada en el minuto 23, cuando Jones filtró un balón en profundidad para Jair Modelo, quien llegó hasta la línea de fondo y centró, pero la defensa india logró despejar el peligro.

Panamá respondió tres minutos después con un remate de media distancia de Josep Jones que tampoco encontró la portería india.

La insistencia del conjunto local encontró premio en el minuto 41. Un balón largo de Akash Mishra a la espalda de la defensa panameña encontró a Williams, quien ganó en velocidad y, en carrera, definió con la derecha ante la salida de De León para poner el 1-0.

El primer tiempo terminó con ventaja india en el marcador.

Panamá mostró una cara diferente tras el descanso, impulsada por los cambios introducidos por el seleccionador hispano-danés Thomas Christiansen.

En el minuto 50, Tomás Rodríguez se descolgó y cedió el balón a Giovany Herbert, cuyo remate llegó sin dificultades a las manos del guardameta indio Gurpreet Singh.

Panamá comenzó a apostar con mayor frecuencia por los tiros lejanos y, en el minuto 63, Omar Valencia probó suerte, aunque su remate se marchó desviado.

La estrategia encontró recompensa cinco minutos después. Iván Anderson cedió el balón a Valencia, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo de la portería india, imposible para Singh, lo que estableció el 1-1.

El empate dio confianza a Panamá, que se lanzó en busca del segundo tanto. En el minuto 70, Carlos Harvey sacó un zapatazo que exigió al guardameta indio, quien tuvo que esforzarse para desviar el balón a la línea de fondo.

La India tampoco renunció al triunfo y en el minuto 80 volvió a generar peligro tras un error de la defensa panameña que permitió a Manvir Singh quedarse con el balón y rematar, aunque su disparo se marchó junto a uno de los costados de la portería.

Panamá tuvo una nueva oportunidad para ponerse en ventaja en el minuto 87, cuando Rodríguez encabezó una descolgada, pero el delantero no pudo concretar el remate ante la presión de la defensa local.

La última ocasión del encuentro llegó en el tiempo añadido (minuto 91), cuando Manvir Singh quedó mano a mano con De León. La zaga panameña reaccionó a tiempo para cerrar el espacio y despejar el peligro, con lo que el partido terminó con un empate 1-1.