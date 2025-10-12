Costa Rica se juega la vida ante Nicaragua, advierte el “Piojo” Herrera

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera , afirmó este domingo que la selección tica tiene "la obligación de salir a ganar" el partido contra Nicaragua, el lunes por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026.

"Estamos concentrados y tenemos la obligación de salir a ganar. (...) Tenemos que salir a buscar el partido, tratar de jugar ofensivamente desde el principio, con un equipo ordenado que define bien y que sea certero", expresó Herrera en conferencia de prensa previa al encuentro como local.

Haití y Honduras , ambos con 5 puntos, lideran el Grupo C, mientras que Costa Rica (3 unidades), necesita meterse en zona de clasificación directa o de repesca con urgencia y conseguir su primera victoria en esta fase tras sumar tres empates consecutivos.