Costa Rica se juega la vida ante Nicaragua, advierte el “Piojo” Herrera

El seleccionador de Costa Rica, Miguel Herrera, aseguró este domingo que su equipo está obligado a vencer a Nicaragua.

  • 12 de octubre de 2025 a las 15:26 -
  • Agencia EFE
Miguel Herrera dirigiendo a Costa Rica.

 Foto: cortesía.

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera , afirmó este domingo que la selección tica tiene "la obligación de salir a ganar" el partido contra Nicaragua, el lunes por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026.

"Estamos concentrados y tenemos la obligación de salir a ganar. (...) Tenemos que salir a buscar el partido, tratar de jugar ofensivamente desde el principio, con un equipo ordenado que define bien y que sea certero", expresó Herrera en conferencia de prensa previa al encuentro como local.

Haití y Honduras , ambos con 5 puntos, lideran el Grupo C, mientras que Costa Rica (3 unidades), necesita meterse en zona de clasificación directa o de repesca con urgencia y conseguir su primera victoria en esta fase tras sumar tres empates consecutivos.

Costa Rica, que ha jugado seis mundiales en su historia, los últimos 3 seguidos, tiene poco margen de error en lo que resta de esta eliminatoria, ya que si cede puntos en alguno de los partidos que le faltan pasará a depender de otros resultados.

"Este no es el escenario que hubiéramos deseado, claro que desde el inicio nos propusimos ganar todos los partidos, pero me gusta ver hacia adelante, lo del pasado no lo podemos cambiar. Creo que de mañana en adelante necesitamos el triunfo sí o sí, en todos los partidos que nos quedan", afirmó por su parte el defensor Juan Pablo Vargas.

La fase final de la eliminatoria de la Concacaf se disputa en tres grupos. El primer lugar de cada grupo se clasificará al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares obtendrán el derecho a disputar una repesca intercontinental. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

