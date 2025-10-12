Las ocho selecciones que increíblemente están cerca de clasificar al Mundial 2026: Una es enemiga de Donald Trump

Conocé a las ocho selecciones que increíblemente han quedado a las puertas de una histórica clasificación al Mundial 2026.
Las eliminatorias en las diferentes zonas del mundo están por llegar a su recta final de cara al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.
Selección de Cabo Verde: Este lunes 13 de octubre podrían conseguir por primera vez en su historia el pase a una Copa del Mundo.
Cabo Verde solamente necesita ganar este lunes como local a Eswatini y serán mundialistas por primera vez en su historia. Un triunfo los hace mundialistas sin importar lo que pase en otros juegos.
Selección de Benín: Es una de las grandes sorpresas en las eliminatorias africanas y a falta de una jornada dependen de sí mismo para clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol adulto.
La selección de Benín necesita ganarle a Nigeria para convertirse en mundialista por primer vez en su historia. Aunque la tarea no es fácil ya que enfrente estarán los nigerianos, pero no dependen de nadie para estar en la Copa del Mundo del 2026.
Selección de Haití: Hasta hoy 12 de octubre están primeros en su grupo y si se terminarán las eliminatorias de Concacaf, estarían logrando el cupo al Mundial 2026.
Haití solamente ha clasificado a un Mundial en su historia y fue en 1974. Los haitianos sueñan con estar en la Copa del Mundo del 2026.
Selección de Curazao: Son líderes de su grupo por encima de Jamaica y en estos momentos lograrían el pase directo al Mundial 2026.
Curazao nunca ha disputado un Mundial y sueñan con hacerlo el próximo año.
Selección de Surinam: En estos momentos serían mundialistas por primera vez en su su historia que son líderes en un grupo donde están Panamá, El Salvador y Guatemala.
Surinam nunca ha estado en un Mundial de fútbol adulto y el del 2026 podría serlo.
Selección de Irak: Solamente necesitan vencer a Arabia Saudita por las eliminatorias asiáticas y estarán logrando un pase histórico al Mundial 2026.
Irak solamente ha estado en un Mundial y de todos es sabido los problemas que ha tenido en lo diplomático con Estados Unidos. Si clasifican a la Copa del Mundo, el presidente Donald Trump no estará nada contento.
Selección de Macedonia del Norte: En estos momentos serían mundialistas ya que son primeros de su grupo por encima de la poderosa Bélgica.
Selección de Noruega: Solamente necesitan un triunfo de dos juegos que tienen pendientes y volverán a una Copa del Mundo, a la que no asistente desde 1998.
Cabe señalar que Noruega tiene como gran figura a Erling Haaland. Los noruegos volverían a un Mundial y mandarían a la poderosa Italia a la repesca.