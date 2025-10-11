Honduras entrenó previo al juego vs Haití, 'alemanes' y mejoras al Nacional

La Selección de Honduras realizó su penúltimo entrenamiento con la mirada puesta en Haití, para el juego de este lunes 13 de octubre en el Nacional.
La Bicolor igualó sin goles ante Costa Rica, por lo que buscará un resultado positivo ante los complicados caribeños.
Pese al amargo empate ante los ticos, se vive un ambiente en los entrenos de la Selección de Honduras.
La "H" realizó su primer entrenamiento previo al duelo ante Haití, ya que el viernes no pudo debido a las fuertes lluvias en Tegucigalpa.
Honduras se mantiene confiada y buscará sumar de a tres ante Haití por la jornada 4 de las Eliminatorias de la Concacaf.
La Bicolor llega como segundo de su grupo con 5 unidades, justo por debajo de los haitianos, pero solo separados por diferencia de goles.
Los jugadores catrachos se mantienen enfocados en busca de un resultado positivo para seguir avivando el sueño del Mundial 2026.
Los hondureños hicieron su penúltimo entrenamiento de cara al juego ante Haití este lunes en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Nayrobi Vargas, jugador del Mainz II de Alemania, también estuvo presente en el entreno de la Bicolor.
Asimismo, también estuvo Leonardo Posadas, futbolista del Hamburgo II de Alemania. Ambos quedaron fuera del juego ante Costa Rica, pero buscarán una oportunidad ante Haití. LA PRENSA conoció que no estará con la Sub-21 en los Juegos Centroamericanos, el Hamburgo no le dio permiso al no ser una fecha FIFA ese torneo.
'Buba' López se ha mantenido como segundo portero de la Bicolor, siempre atento a cuidar de la meta de la "H".
Deybi Flores, es uno de los capitanes de Honduras, y buscará mostrar su liderazgo el próximo lunes.
Choco Lozano no tuvo actividad ante Costa Rica. El delantero no pasa su mejor momento, pero buscará tener minutos ante Haití.
Haití viene de golear 3-0 a Nicaragua el jueves 9 de octubre en Managua y subió a la cima del grupo C de la eliminatoria al Mundial 206 con 5 puntos.
El juego entre Honduras vs Haití será este lunes 13 de octubre en el Nacional a partir de las 6:00 PM, hora catracha.
El Estadio Nacional tendrá cambios: 32 lámparas led fueron instaladas en las torres previo al partido ante Haití.
Modificaron iluminación del estadio Nacional Chelato Uclés luego de detentarse que varias estaban en mal estado.