Honduras entrenó previo al juego vs Haití, 'alemanes' y mejoras al Nacional

Asimismo, también estuvo Leonardo Posadas, futbolista del Hamburgo II de Alemania. Ambos quedaron fuera del juego ante Costa Rica, pero buscarán una oportunidad ante Haití. LA PRENSA conoció que no estará con la Sub-21 en los Juegos Centroamericanos, el Hamburgo no le dio permiso al no ser una fecha FIFA ese torneo.