Atlético vs Real Sociedad, EN VIVO hoy en final de Copa del Rey: hora y dónde ver

España.

Diego Simeone frente a Pellegrino Matarazzo, desde la pizarra. Julián Álvarez frente a Mikel Oyarzabal; Antoine Griezmann frente a Luka Sucic; Unai Marrero frente a Juan Musso, los porteros de la Copa del Rey; Carlos Soler frente a Koke Resurrección; Ander Barrenetxea frente a Giuliano Simeone; Gonçalo Guedes frente a Ademola Lookman; Jon Martín frente a Marc Pubil; Marcos Llorente frente a Beñat Turrientes; Robin Le Normand frente a Duje Caleta-Car; Jon Aramburu frente a Nahuel Molina; Sergio Gómez frente a Matteo Ruggeri. Son los once probables en la final de este sábado.

No hay términos medios en un partido tan definitivo. No hay matices entre la euforia del ganador y la decepción del perdedor. Cada detalle, cada error, cada decisión, eleva su dimensión. No hay tiempo para la redención. No hay revancha. Son 90 minutos, 120 si hay prórroga, en los que confluyen meses y meses de trabajo, entrenamientos, viajes y encuentros. El fin del trayecto, para bien o para mal, es Sevilla, este sábado, con un único vencedor.

La atracción de la Copa del Rey dispara este sábado la ambición, la ilusión y la pasión del Atlético de Madrid y la Real Sociedad , que compiten por ser campeones en el estadio La Cartuja entre la presión desbordante de la final, el riesgo de la derrota y el poder de la victoria, con Antoine Griezmann y Mikel Oyarzabal como líderes sobre el terreno.

También los recursos de Pablo Barrios, de vuelta tras jugar un solo partido en los ultimos dos meses y medio entre lesiones, Álex Baena, Alexander Sorloth o Nico González -goleador dos veces en el último enfrentamiento entre ambos equipos, el pasado 7 de marzo por 3-2 en el Metropolitano- en el Atlético o Take Kubo, Brais Méndez u Osri Oskarsson en la Real Sociedad, entre otras muchas opciones en el banquillo.

Del ganador de cada duelo, pero sobre todo del triunfador en el choque total colectivo, surgirá el nuevo campeón de Copa. La Real Sociedad no levanta este trofeo desde 2021, cuando ganó la final de la edición de 2019-20. Hace cinco años. El Atlético retrocede mucho más. Su décima y última Copa data de 2013, hace tres años, ya con Simeone al frente y con Koke en el campo.

Ha sido invencible el Atlético en cada uno de sus últimos nueve enfrentamientos contra la Real, que venció la única final de la Copa que se ha enfrentado a ambos a lo largo de la historia. Hace 38 años, el 27 de junio de 1987, en La Romareda, tras el 2-2 y la prórroga, en los penales, con la parada final de Luis Miguel Arconada al lanzamiento de Quique Ramos.

El descanso ha sido prioritario en los últimos días para el Atlético de Madrid tras la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones con un extenuante partido de vuelta contra el Barcelona, ​​el pasado martes, rumbo a la final de la Copa del Rey con 94 horas entre el fin de un duelo y el principio de otro, ambos concluyentes.

De las 23:00 horas del martes, después de 102 minutos de juego de un choque al límite en el Metropolitano, a las 21:00 de este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla, cuando competirá por el título con una vez muy similar al que alineó este mismo martes ante el Barcelona, ​​​​salvo algún mínimo cambio; el regreso a la lista de Pablo Barrios tras dos lesiones musculares que lo han dejado fuera de 16 de los últimos 17 partidos y la vuelta de Marc Pubill después de su sanción en la Liga de Campeones.

Es duda David Hancko y es baja José María Giménez, que no se entrenó en la última sesión ya en La Cartuja. Sí lo hizo el central eslovaco. Titular indiscutible en este curso, ha sido baja los dos últimos encuentros por una torcedura de tobillo hace una semana contra el Barcelona y ya camina sin las muletas que empleó en el Camp Nou nada más lesionarse.

Pero no se le prevé en el once, que exige el cien por cien. Tampoco a Pablo Barrios. Ya superadas dos lesiones musculares en dos meses, con solo un partido disputado de los últimos 17, es tan importante para el equipo y Simeone que sería titular de forma inequívoca en condiciones normales, pero la inactividad competitiva de los últimos tiempos pone más que en duda su presencia en la alineación este sábado.

La titularidad parece segura de Antoine Griezmann, ante 'su' final. Es el partido que cierra un círculo entre el equipo que lo lanzó al primer nivel y el conjunto con el que alcanzó las cotas más altas, cuando se avecina su despedida de España para jugar en el Orlando City a partir del próximo julio. A su lado está el indudable Julián Alvarez, igual que Giuliano Simeone y Ademola Lookman por los extremos.

También se espera a Koke Resurrección, el capitán. Es el único jugador que queda en el equipo de la final de Copa ganada en 2013 en la prórroga ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Suyo fue el pase del gol definitivo de Joao Miranda en el minuto 98.

Marcos Llorente jugará, bien en el medio (entonces Nahuel Molina seguirá en la banda derecha) o bien de lateral. También Marc Pubill, Robin Le Normand y Matteo Ruggeri. Y Juan Musso, el portero ya más que de la Copa, tras su notable actuación ante el Barcelona en semifinales de la Champions. Entre Nahuel Molina, Johnny Cardoso o Pablo Barrios es el último lugar del once del Atlético, con cinco derrotas en sus últimos seis encuentros previos a la final.

Frente, la Real Sociedad aterriza en la capital hispalense con la mochila llena de ilusión por disputar una final con público 38 años después. La afición se ha desplazado en masa recorriendo la península de arriba a abajo, y el objetivo no es otro que alzar la cuarta Copa del Rey en la historia del club.

Para ello, el cuadro txuri urdin deberá hacer un partido prácticamente perfecto ante un equipo en gran estado de forma, pero los donostiarras tienen armas para hacer daño al rival. El equipo llega descansado y alza desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, y ha demostrado su solvencia en escenarios de alto nivel y exigencia.

Matarazzo ha facilitado una lista de convocados de 25 futbolistas en la que figuran Yangel Herrera y Gorrotxategi, ambos recuperados tras cerca de un mes en el dique seco. Zubeldia, Rupérez y Odriozola son las únicas bajas, por lo que el técnico de Nueva Jersey podrá alinear a su once de gala con Marrero en portería.

La única duda del once es en quién acompañará a Soler y Turrientes en la medular. En los dos partidos de las semifinales fue Gorrotxategi, pero, ante su falta de ritmo y el gran momento de Sucic, todo hace indicar que será el croata quien parta de inicio. Futbolistas como Kubo u Óskarsson, en cambio, tendrán que esperar su momento desde el banquillo.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Musso; Molina o Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente o Barrios, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.

Árbitro: Javier Alberola (C. Castellanomanchego).

Estadio: La Cartuja.

Hora: 1: 00 PM - 21.00 (19.00 GMT). EFE