Lluvias aisladas en cuatro regiones de Honduras este sábado 18 de abril

SAN PEDRO SULA

De acuerdo con la entidad, el ingreso de humedad desde el mar Caribe generará algunas variaciones en el clima, aunque sin provocar precipitaciones generalizadas en el país.

El pronóstico del clima para este sábado 18 de abril indica que en la mayor parte del territorio hondureño prevalecerán condiciones secas, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

Sin embargo, durante horas de la tarde, la brisa proveniente del océano Pacífico estará generando lluvias y chubascos débiles de manera aislada, especialmente en las regiones del sur occidente, sur y sectores del centro del territorio nacional.

Asimismo, Copeco señaló que en el oriente del país también podrían registrarse precipitaciones débiles aisladas, aunque de menor intensidad y duración.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantendrán cálidas durante la tarde; estas oscilarán entre los 29 y 37 grados Celsius, siendo la zona sur la más cálida durante esta jornada.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente en las zonas donde podrían presentarse lluvias, aunque sean de forma leve.