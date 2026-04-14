Atlético se burla e indignación en Barcelona: "No nos han dejado ganar"

Esto dicen los medios y periodistas luego de la eliminación del Barcelona a manos del Atlético de Madrid en la Champions League.
Diario AS tituló: "Sangre, sudor y semifinales".
Diario MARCA: "El Atlético expulsa al Barcelona y proclama la república rojiblanca".
Mundo Deportivo: "Un Barça orgulloso y heroico se quedó cerca; el Atleti a 'semis'".
Diario Sport: "Cruel KO para un Barça que murió con las botas puestas en el Metropolitano
Invictos: "¿Los culés soñaban con remontadas? No pudieron remontarle al Atleti ni en Copa ni en Champions. Es el Atlético de Madrid de Diego Simeone, pero tú también puedes decirle: LA PESADILLA MÁS GRANDE DEL BARCA DE HANSI FLICK".
ESPN: "¡EL BARCELONA ELIMINADO DE LA CHAMPIONS! Los azulgranas derrotaron 2-1 al equipo de Simeone, pero quedaron eliminado por el global 3-2 en favor del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions".
El dato de MisterChip: "El Atlético de Madrid iguala al Paris Saint-Germain como rivales que más veces han eliminado al Barcelona de la Copa de Europa".
Cristóbal Soria: "Aprovecharse los del Real Madrid para celebrar el triunfo del Atlético de Madrid del Cholo como si fuera un título que es lo único que vais a celebrar por segundo año consecutivo...".
Josep Pedredol: "El juego bonito del Barça no es suficiente en la Champions".
"El Barcelona hizo ooootro “Barcelona” en la Champions. Si no es porque Messi les cae del cielo, serían un equipo del montón en Europa", son otros de los comentarios que se leen en redes.
"Al Barcelona no lo han dejado ganar ", indignación culé tras la eliminación ante el Atlético de Madrid.
Jota Jordi fue contundente y compartió las imágenes polémicas en los dos partidos: "Así es imposible UEFA".
Y agrega: "Esto es la UEFA; la de Ceferin, el amigo de Florentino. La que no pita dos penaltis, expulsa a dos del Barça y no expulsa a Koke".
El Atlético de Madrid venció por 3-2 en el global al Barcelona y selló su pase a las semifinales de la Champions.
Las burlas del Atlético de Madrid tras eliminar al Barcelona haciendo referencia al look de Lamine Yamal en la previa.
El equipo le dedicó varios posteos al Barcelona. Los azulgranas buscaban la remontada en cuartos de final de Champions.
Otra de las burlas del Atlético de Madrid tras dejar en el camino al Barcelona en la Champions.
Y le deja otro recado: "Atlético de Madrid. Más que un club".
"Europa pone al Barça en su sitio un año más... Y ya van...", se lee en redes.
"El año pasado el Inter le hizo 7 en semis, ahora el Atleti 3. Mientras el Barça no se defienda mejor, será difícil en la Champions", expresan.