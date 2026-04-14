  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Atlético se burla e indignación en Barcelona: "No nos han dejado ganar"

"Más que un club" y "Así es imposible UEFA": Los dardos y burlas del Atlético al Barcelona, lanzan queja y esto dicen los medios internacionales.

Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
1 de 21

Esto dicen los medios y periodistas luego de la eliminación del Barcelona a manos del Atlético de Madrid en la Champions League.
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
2 de 21

Diario AS tituló: "Sangre, sudor y semifinales".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
3 de 21

Diario MARCA: "El Atlético expulsa al Barcelona y proclama la república rojiblanca".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
4 de 21

Mundo Deportivo: "Un Barça orgulloso y heroico se quedó cerca; el Atleti a 'semis'".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
5 de 21

Diario Sport: "Cruel KO para un Barça que murió con las botas puestas en el Metropolitano
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
6 de 21

Invictos: "¿Los culés soñaban con remontadas? No pudieron remontarle al Atleti ni en Copa ni en Champions. Es el Atlético de Madrid de Diego Simeone, pero tú también puedes decirle: LA PESADILLA MÁS GRANDE DEL BARCA DE HANSI FLICK".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
7 de 21

ESPN: "¡EL BARCELONA ELIMINADO DE LA CHAMPIONS! Los azulgranas derrotaron 2-1 al equipo de Simeone, pero quedaron eliminado por el global 3-2 en favor del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
8 de 21

El dato de MisterChip: "El Atlético de Madrid iguala al Paris Saint-Germain como rivales que más veces han eliminado al Barcelona de la Copa de Europa".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
9 de 21

Cristóbal Soria: "Aprovecharse los del Real Madrid para celebrar el triunfo del Atlético de Madrid del Cholo como si fuera un título que es lo único que vais a celebrar por segundo año consecutivo...".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
10 de 21

Josep Pedredol: "El juego bonito del Barça no es suficiente en la Champions".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
11 de 21

"El Barcelona hizo ooootro “Barcelona” en la Champions. Si no es porque Messi les cae del cielo, serían un equipo del montón en Europa", son otros de los comentarios que se leen en redes.
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
12 de 21

"Al Barcelona no lo han dejado ganar ", indignación culé tras la eliminación ante el Atlético de Madrid.
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
13 de 21

Jota Jordi fue contundente y compartió las imágenes polémicas en los dos partidos: "Así es imposible UEFA".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
14 de 21

Y agrega: "Esto es la UEFA; la de Ceferin, el amigo de Florentino. La que no pita dos penaltis, expulsa a dos del Barça y no expulsa a Koke".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
15 de 21

El Atlético de Madrid venció por 3-2 en el global al Barcelona y selló su pase a las semifinales de la Champions.
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
16 de 21

Las burlas del Atlético de Madrid tras eliminar al Barcelona haciendo referencia al look de Lamine Yamal en la previa.
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
17 de 21

El equipo le dedicó varios posteos al Barcelona. Los azulgranas buscaban la remontada en cuartos de final de Champions.
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
18 de 21

Otra de las burlas del Atlético de Madrid tras dejar en el camino al Barcelona en la Champions.
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
19 de 21

Y le deja otro recado: "Atlético de Madrid. Más que un club".
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
20 de 21

"Europa pone al Barça en su sitio un año más... Y ya van...", se lee en redes.
Atlético se burla e indignación en Barcelona: No nos han dejado ganar
21 de 21

"El año pasado el Inter le hizo 7 en semis, ahora el Atleti 3. Mientras el Barça no se defienda mejor, será difícil en la Champions", expresan.
Cargar más fotos