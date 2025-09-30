El VAR lo llamó y Droopy no perdonó: así fue el penal de Motagua vs Alajuelense

Tegucigalpa, Honduras.

¡Los Azules dieron el primer golpe! El Motagua de Javier López se adelantó en el marcador luego de que el árbitro sancionara penal pasados los 20 minutos. El Ciclón Azul no desaprovechó la oportunidad y puso el 1-0 ante Alajuelense en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

El cuadro capitalino rompió las redes en el minuto 24. Antes ya había amenazado varias veces en la meta de los ticos; sin embargo, la suerte no estuvo de su lado hasta la acción en la señalaron lanzamiento vía penal.

La jugada se dio en el minuto 20 del encuentro, cuando en el ataque de Motagua hubo una mano clara del defensor Aaron Salazar, a quien le impactó el balón en su brazo izquierdo. En primera instancia, el árbitro no vio la acción, pero luego fue llamado por el VAR para revisar la jugada.