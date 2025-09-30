  1. Inicio
Tres bellas madres del Motagua, "gorila" en el estadio, ¿quién es la chica del lunar?

Las fotos más curiosas que dejó el ambientazo en Tegucigalpa con el duelo Motagua vs Alajuelense por Copa Centroamericana.

  • 30 de septiembre de 2025 a las 18:24 -
  • Redacción
Las imágenes del ambientazo en la previa del Motagua vs Liga Deportiva Alajuelense por la Copa Centroamericana 2025.

 Fotos David Romero, Estalin Irías y Mateo Carranza.
Desde temprano aficionados se apostaron al estadio Nacional Chelato Uclés por el Motagua vs Liga Deportiva Alajuelense.

Aficionados de todas las edades se hicieron presentes con la camiseta del Motagua.

El diputado Darío Banegas posó para el lente de Diario LA PRENSA en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.

Linda madre: Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, en el sector de silla junto a su hija.
Además de Virginia y su hija, estaba en el sector de silla el hijo de Emilio al lado de su pareja sentimental. El chico forma parte del Motagua, pero no entró en la convocatoria.

Virginia Varela lució hermosa en el sector de silla del estadio Nacional.

La chica del lunar: Una linda aficionada del Motagua en el sector de silla.

La linda china del lunar llegó con la camiseta del Motagua y robó suspiros en el sector de silla.

La chica del lunar posó de forma amena para nuestro lente.

Un aficionado del Motagua que sorprendió debido a que tomó la decisión de disfrazarse de gorila.

Aficionados del Motagua posando junto al gorila .

Otra linda madre que encontramos con la camiseta del Motagua.

Barristas del Motagua que ofrecieron un show con su aliento.

Dos chicas del Motagua esperando por poder ingresar al estadio de la capital.

Aficionados con la bandera de Costa Rica y seguramente del Alajuelense.

Otra hermosa madre con la camiseta del Motagua al lado de una bella jovencita.

Hermosa dama en el sector de silla del estadio Nacional.
El bombo que llevaron los barristas del Motagua.

La Liga Deportiva Alajuelense fue recibida con insultos por parte de algunos aficionados del Motagua.
Dos hermosas chicas con la bandera de Costa Rica en el sector de silla.
