Motagua, eliminado de forma dolorosa y Alajuelense avanza en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.

El Fútbol Club Motagua fue eliminado de forma dolorosa por la Liga Deportiva Alajuelense en cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 tras caer 1-2 en el estadio Nacional Chelato Uclés. Bajo un marco espectacular en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, el ciclón se encargó de abrir el marcador con un penal marcado por el argentino Rodrigo Drroopy Gómez en una acción que fue revisada con intervención del VAR.

Sin embargo, los de la Liga Deportiva Alajuelense demostraron por qué son los vigentes campeones de Centroamérica y le dieron la vuelta. El experimentado Joel Campbell a los 30 minutos con un golazo de volea y al 91 in extremis Diego Campos que había ingresado en el inicio del complemento le dieron la victoria a los manudos en un resultado doloroso para los azules.

Como consecuencia, Liga Deportiva Alajuelense está en semifinales de Copa Centroamericana 2025 y sellan el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf. En la siguiente ronda se enfrentarán al vencedor de la llave Olimpia vs Cartaginés. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. En el caso del Motagua, se acabó el sueño de la Copa Centroamericana, aunque mantiene el sueño de la Copa de Campeones de Concacaf en donde deberán de jugar un repechaje.

MINUTO A MINUTO

FINALIZÓ: Motagua cae 1-2 ante Liga Deportiva Alajuelense y los ticos avanzan a semifinales de la Copa Centroamericana2025.

Minuto 95 Centro de Denis Meléndez que se marcha desviado.

Desilusión en toda la afición del Motagua tras el gol de la Liga Deprotiva Alajuelense.

Minuto 91 ¡Goooooooool del Alajuelense! Campos anota el 2-1 y está terminando con el sueño del Motagua en Copa Centroamericana

Minuto 87 Tarjeta amarilla para Joel Campbell del Alajuelense.

Minuto 83 Cambios en Motagua: Ingresan Mathías Vázquez, Luis Meléndez y Giancarlo Sacaza, se marchan Droopy Gómez, Jorge Serrano y Kleber Oliveira.

80 minutos: Motagua con el empate 1-1 está avanzando; Alajuelense necesita un gol para lograrlo.

Minuto 74 Ahora cabezazo del uruguayo Cardozo y el balón se marcha a un costado del arco.

Minuto 73 Uff. Zurdazo de Luis Vega y el balón impacta en el defensor Villalobos.

Minuto 72 Tarjeta amarilla para Aarón Salazar del Alajuelense tras falta sobre Jefryn Macías.

70 minutos y persiste el empate 1-1 entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense.

Minuto 65 Cambio en Motagua: Se marcha lesionado Jonathan Núñez e ingresa Luis Santamaría.

Minuto 60 Luis Ortiz se queda con el balón ante el acecho de Ronaldo Cisneros, delantero del Alajuelense.

Minuto 59 Cambio en Motagua: Ingresa Jefryn Macías y se marcha Carlos Mejía.

Minuto 58 Ufffff. Remate en la frontal del área de Salazar y el balón pasa a un lado del arco. Se salva nuevamente Motagua y se salva Alajuelense.

Minuto 56 Luis Ortiz atento ataja un tiro de esquina cobrado por Campos y por poco se le mete. Alajuelense amenaza con marcar el segundo gol.

Minuto 54 Uyy. Por poco Droopy Gómez marca gol olímpico, pero el portero del Alajuelense atento desvía el balón.

Minuto 50 Remate suave de Luis Vega que controla sin problemas el portero del Alajuelense.

Minuto 48 Uffffff. Bombazo del mexicano Ronaldo Cisneros dentro del área y la pelota pasa arriba del arco. Se salva Motagua en el inicio del segundo tiempo.

Minuto 47 Cabezazo de Piñar y Luis Ortiz se queda con el balón.

Minuto 46 Centro de Jorge Serrano que controla sin problemas el portero de la Liga Deportiva Alajuelense.

Cambio en Alajuelense en el inicio del segundo tiempo: Ingresa Diego Campos y se marcha Jeison Lucumi.

Inicia el segundo tiempo en el duelo Motagua vs Liga Deportiva Alajuelense.

El 11 está clasificando al Motagua a semifinales de Copa Centroamericana y a la Copa de Campeones de Concacaf. Al Alajuelense un 2-1 lo pone en la siguiente ronda.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Motagua y Alajuelense se van al descanso empatando 1-1 en Tegucigalpa.

Minuto 47 Nuevamente el portero del Alajuelense atento despeja el balón tras un cobro del tiro de esquina del Droopy Gómez.

Minuto 46 Ufffffff. Cabezazo del defensor Cardozo y el portero del Alajuelense de forma atenta desvía el balón.

Minuto 45 Se añaden cinco minutos en el primer tiempo.

40 minutos: Motagua y Alajuelense empatan 1-1. Los ticos necesitan un gol para avanzar y eliminar a los azules.

Minuto 39 Ufffffffff. Bombazo de larga distancia de Jeison Lucumi y Luis Ortiz se lanza para desviar el balón y evitar el gol del Alajuelense. Ya es figura el portero del Motagua.

Minuto 35 Se detiene el juego y al final no hay nada luego de que se estaba revisando en el VAR un posible penal a favor del Alajuelense.

Minuto 34 Otra vez Luis Ortiz evita el gol del Alajuelense y en el rebote jugador del Alajuelense cae en el área. Todo el equipo tico pide penal.

Minuto 33 ¡Uffffff! Luis Ortiz en dos tiempos con grandes atajadas tras remates de Piñar y el portero salva al Motagua.

Zurdazo de volea de Joel Campbell y el balón se incrustó al ángulo. Alajuelense empata el juego.

Minuto 31 ¡Goooool del Alajuelense! Joel Campbell marca un Golazo y los ticos le empatan al Motagua. Silencian el estadio Nacional

30 minutos: Motagua lo gana 1-0 y con global de 2-0 ante Alajuelense está logrando el pase a semifinales de Copa Centroamericana. Además, el cupo a la Copa de Campeones de Concacaf.

Minuto 28 Ahora atento el portero del Alajuelense despeja un tiro de esquina cobrado por Carlos Mejía.

El penal del Droopy fue al costado derecho, el portero del Alajuelense estuvo cerca de pararlo, pero el remate fue tan fuerte que es imposible de atajar. Locura en el estadio.

Minuto 23 ¡Gooooooooooooooooooooool del Motagua! Droopy Gómez anota de penal y el azul está venciendo al Alajuelense.

Minuto 22 Penal a favor del Motagua. El árbitro revisa la acción con ayuda del VAR y se sanciona pena máxima.

El árbitro se va a revisar la jugada en el VAR.

Minuto 20 El árbitro le pone pausa al juego ya que en el VAR están revisando un posible penal a favor del Motagua.

Minuto 19 Klever Portillo no logra impactar de cabeza, el balón rebota en un zaguero del Alajuelense y todo Motagua pide penal.

Minuto 17 Remate completamente desviado de Jonathan Núñez, centrocampiosta del Motagua.

Clever Portillo saca un centro que se marcha completamente desviado. Motagua es mejor que Alajuelense en el inicio del partido.

Minuto 11 Ufffffffffffff. Luis Vega se va al ataque y dentro del área saca un remate que pasa rozando el palo. Tercera ocasión de peligro del Motagua y se está salvando Alajuelense.

Primeros 10 minutos del juego y no hay goles. Las ocasiones más claras han sido del Motagua.

Minuto 6 Uyyyyyyyyyy. Zurdazo del Droopy Gómez y el balón pasa a un lado del arco.

Minuto 5 ¡Ufffffff! Mano a mano de Jorge Serrano y su remate es detenido por el portero del Alajuelense. Motagua perdona en el inicio.

Apenas diez segundos de haber comenzado el juego y falta sobre Droopy Gómez en el centro del campo.

COMENZÓ: Motagua y Alajuelense se enfrentan por la vuelta de cuartos de final de Copa Centroamericana.

Saltan a la cancha los jugadores titulares del Motagua y Liga Deportiva Alajuelense.

El 11 titular del Alajuelense: 23- Washington Ortega; 21- Kenyel Michel, 24- Aaron Salazar, 13- Alexis Gamboa, 4- Guillermo Villalobos, 26- Fernando Piñar; 33- Jeison Lucumi, 35- Rashir Parnkins 7- Anthony Hernández; 12- Joel Campbell y 18- Ronaldo Cisneros.

Jonathan Núñez reemplaza a Marcelo Santos en Motagua, es baja por su roja en la ida.

El 11 titular del Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Sebastián Cardozo, Luis Vega; Clever Portillo, Denis Meléndez, Jonathan Núñez, "Droopy" Gomez, Jorge Serrano "Zapatilla" Mejía y Kleber Portillo

Las delegaciones del Motagua y Alajuelense ya se encuentran en el estadio Nacional.

Plantilla del Alajuelense fue recibido con insultos al momento de llegar al estadio Nacional.

Cabe resaltar que el vencedor del cruce entre Motagua y Alajuelense se medirá en las semifinales con el ganador de la serie entre Olimpia y Cartaginés. El clásico capitalino se puede dar buscando el pase a la gran final de la Copa Centroamericana 2025. Gran condimento...

Espectacular ambiente el que se vive en las afueras del estadio Nacional.

Motagua tendrá las bajas de Marcelo Santos por expulsión en la ida contra los Manudos y Óscar Discua por lesión. Como contraparte, recuperó a Riky Zapata, Christopher Meléndez y Luis Santamaría.

En el caso de que Alajuelense logre vencer con marcador de 1-0 a Motagua en los 90 minutos, el partido se irá a los tiempos extras y, de mantenerse así, todo se define en los penales. Los ticos avanzarán con una victoria por más de un gol de diferencia (2-0, por ejemplo) o por uno de margen y habiendo marcado más de un tanto (2-1, 3-2, 4-3, etcétera).

El Ciclón Azul logró una importante ventaja la semana anterior ganando 1-0 en el estadio Alejandro Morera Soto. Motagua tiene claro su panorama en estos momentos: el triunfo le certificará el pase a semifinales, pero también un empate lo colocará en la tercera fase de la competencia.

Buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del Motagua vs Alajuelense por la vuelta de cuartos de final de Copa Centroamericana 2025. Los azules llegan con ventaja de 1-0 conseguido en la ida.

