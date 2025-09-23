¿Qué necesita Motagua para eliminar al Alajuelense y avanzar en Copa Centroamericana?

San José, Costa Rica.

El Fútbol Club Motagua contra todos los pronósticos dio la sorpresa tras superar de visita con marcador de 0-1 a la Liga Deportiva Alajuelense por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Mathías Vázquez se convirtió en el héroe de los azules tras anotar el gol de la victoria a los 92 minutos en juego realizado en el estadio Alejandro Morera Soto.

El Ciclón Azul, que nunca ha logrado conquistar este torneo y se ha quedado a las puertas en dos ocasiones, ahora, de la mano de Javier López, sueña con romper esa maldición en la edición 2025. Con este triunfo hacen historia, ya que es la primera vez que derrotan a Alajuelense. Con esta victoria, 'El Mimado' tiene una ventaja de oro, pues en esta fase del campeonato centroamericano el gol de visita tiene un peso especial; por ello, ahora mismo tienen un pie y medio en la siguiente fase del torneo: las semifinales.

CON UN PIE

El Fútbol Club Motagua solo necesita empatar o ganar por cualquier diferencia en el juego de vuelta para asegurar su pase a la siguiente instancia de la Copa Centroamericana 2025. Sin embargo, si Alajuelense logra imponerse por la mínima diferencia, la eliminatoria se definiría en tiempo extra. El único escenario en el que el equipo hondureño quedaría eliminado es si pierde por dos goles o más en Tegucigalpa.



LA REVANCHA