Motagua logra triunfo histórico ante Alajuelense en la Copa Centroamericana

San José, Costa Rica.

Este martes arrancaron las emociones de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf. El Fútbol Club Motagua tenía la dura misión de sacar un resultado positivo jugando de visita ante la Liga Deportiva Alajuelense y contra todos los pronósticos lo pudo hacer ya que se impuso con marcador de 0-1- El joven atacante Mathías Vázquez se convirtió en el héroe de los azules tras anotar el gol de la victoria a los 92 minutos en juego realizado en el estadio Alejandro Morera Soto.

Fue una victoria histórica para el conjunto azul ya que por primera vez pudieron derrotar a la Liga Deportiva Alajuelense tras nueve juegos disputados. Además, el Ciclón no ganaba como visitante a un equipo de Costa Rica en un torneo internacional desde 1974. El duelo de vuelta entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense se estará jugando el próximo martes 30 de septiembre en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa; comenzará a las 8 de la noche.

LAS ACCIONES

El primer tiempo fue casi de ensueño para el equipo de Javier López. A los "manudos" les echaron a Ronald Matarrita tras fea barrida sobre Carlos "Zapatilla" Mejía. El réferi mexicano no dudó en expulsar al jugador tico y a los 15 minutos Alajuelense se quedó con diez hombres. Los minutos pasaban y en las áreas nada de nada. El panameño Jorge Serrano tuvo en sus pies la jugada más clara de la primera etapa. "Zapatilla" Mejía se tiró un jugadón en diagonal, sirvió la pelota al canalero, pero el extremo elevó la esférica por encima de la cabaña de Ortega.

A pesar de quedarse con diez hombres, el conjunto del "Machillo" Ramírez no renunció al ataque, soltó líneas y espacios, y estuvo cerca de abrir la lata tras disparo de John Ruiz. El futbolista tico no le dio potencia a su tiro y Luis Ortiz no tuvo dificultades para atajar la esférica. Para el complemento Motagua no bajó los brazos y la recompensa llegó sobre el final con un enorme testazo de Mathías Vázquez en el tiempo de descuento. El nido tenía arrinconado a su rival, Jeffryn Macías mandó un centro con sabor a gloria y el hijo de Diego Vázquez se despachó con un gol que pone a soñar al mimado con las semifinales de Copa Centroamericana.

No obstante, no todo es felicidad para el ciclón, quien pierde a Marcelo Santos para el juego de vuelta en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El polifuncional recibió la tarjeta roja tras dos amarillas en el tiempo reglamentario.



De esta manera, Motagua le ganó por primera vez a Alajuelense en suelo tico, fue su primera victoria en 51 años en Costa Rica y Javier López extiende su invicto desde que tomó el mando del equipo capitalino en el 2025.



FICHA TÉCNICA: