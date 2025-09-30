Olimpia brinda la peor de las noticias sobre Edwin Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras.

¡Terribles noticias oficializó Olimpia! El volante hondureño Edwin Rodríguez se pierde el resto de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 tras sufrir una fractura por avulsión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo

Tal como adelantó DIARIO LA PRENSA, el talentoso mediocampista no estará en el listado de Reinaldo Rueda para los partidos ante Costa Rica y Haití en territorio catracho. Además, el Rey de Copas informó lo peor con su jugador que se pierde el resto de la Cuadrangular Final de Concacaf.

Tras la valoración realizada por el cuerpo médico, se confirma que el futbolista presenta una fractura por avulsión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, lesión que sufrió durante el partido ante Génesis FC por la Jornada 8 del Torneo Apertura, producto de un movimiento brusco e involuntario en el tobillo.