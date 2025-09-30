Olimpia brinda la peor de las noticias sobre Edwin Rodríguez

¡Terribles noticias oficializó Olimpia! El volante hondureño Edwin Rodríguez se pierde el resto de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 tras sufrir una fractura por avulsión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo
Tal como adelantó DIARIO LA PRENSA, el talentoso mediocampista no estará en el listado de Reinaldo Rueda para los partidos ante Costa Rica y Haití en territorio catracho. Además, el Rey de Copas informó lo peor con su jugador que se pierde el resto de la Cuadrangular Final de Concacaf.
Tras la valoración realizada por el cuerpo médico, se confirma que el futbolista presenta una fractura por avulsión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, lesión que sufrió durante el partido ante Génesis FC por la Jornada 8 del Torneo Apertura, producto de un movimiento brusco e involuntario en el tobillo.
La naturaleza de la lesión generó una fractura pequeña e incompleta, la cual, debido al antecedente reciente de una lesión similar el año anterior, requiere intervención quirúrgica, procedimiento que será realizado por los servicios médicos del club en los próximos días. El periodo estimado de recuperación del jugador será de aproximadamente dos meses.
El Club Olimpia Deportivo reitera su total respaldo a Edwin Rodríguez durante su proceso de recuperación, confiando en su fortaleza y profesionalismo para regresar pronto a las canchas.
Eduardo Espinel, DT del Olimpia, tampoco podrá contar con el jugador para la vuelta ante Cartaginés por la Copa Centroamericana. Además, si el león avanza a siguiente ronda, "Pinky" tampoco aparecerá entre los convocados del león para la fase de semifinales y gran final.
No obstante, el actual campeón del fútbol hondureño lo podría tener para la fase final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Sin duda, pésimas noticias para el balompié catracho.