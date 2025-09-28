Edwin Rodríguez vuelve a encender las alarmas: lo último sobre estado de su lesión

Malas noticias para Olimpia. El mediocampista Edwin Rodríguez, por segunda ocasión en tres días, volvió a resentirse del dolor en el quinto metatarsiano del pie derecho, luego de experimentar molestias durante el calentamiento previo al duelo contra el CD Choloma por la jornada 12 del Apertura 2025.
La situación genera preocupación en la Selección de Honduras, ya que faltan apenas dos semanas para el compromiso ante Costa Rica por las eliminatorias rumbo al Mundial, y Rodríguez es considerado pieza clave y habitual titular del equipo nacional que dirige Reinaldo Rueda.
El volante se había lastimado en el partido frente a Génesis PN durante la pasada fecha ocho y desde entonces no había podido ver acción con Olimpia. Tras sentir un nuevo pinchazo, abandonó inmediatamente el terreno del Estadio Nacional para evitar una lesión mayor.
En un inicio, Edwin Rodríguez estaba contemplado en el once titular de Eduardo Espinel, pero el técnico se vio obligado a sustituirlo por Maynor Arzú, uno de los jugadores sustitutos que tiene el conjunto merengue.
En consecuencia de lo anterior, Espinel tomó la decisión de sentar a Rodríguez en el banquillo de suplentes para el cotejo ante el CD Choloma por la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional
El panorama no ve alentador para la “H” que recientemente también perdió a Denil Maldonado y David Ruiz. Eduardo Espinel está atento porque el jueves 2 de octubre se disputa el pasaje a semifinales de Copa Centroamericana y el boleto directo a la Champions de Concacaf.
Edwin Rodríguez se mantiene en alerta por un dolor incesante en el quinto metatarsiano del tobillo derecho. El mediocampista es pieza clave en el engranaje de la Selección de Honduras y del Club Olimpia Deportivo.