Edwin Rodríguez vuelve a encender las alarmas: lo último sobre estado de su lesión

Tegucigalpa, Honduras.

Malas noticias para Olimpia. El mediocampista Edwin Rodríguez, por segunda ocasión en tres días, volvió a resentirse del dolor en el quinto metatarsiano del pie derecho, luego de experimentar molestias durante el calentamiento previo al duelo contra el CD Choloma por la jornada 12 del Apertura 2025.

La situación genera preocupación en la Selección de Honduras, ya que faltan apenas dos semanas para el compromiso ante Costa Rica por las eliminatorias rumbo al Mundial, y Rodríguez es considerado pieza clave y habitual titular del equipo nacional que dirige Reinaldo Rueda.

El volante se había lastimado en el partido frente a Génesis PN durante la pasada fecha ocho y desde entonces no había podido ver acción con Olimpia. Tras sentir un nuevo pinchazo, abandonó inmediatamente el terreno del Estadio Nacional para evitar una lesión mayor.