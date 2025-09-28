Olimpia vs Choloma: así vivimos el minuto a minuto del triunfo del líder de la Liga Nacional

Olimpia derrotó por 2-0 al CD Choloma con gol tempranero de Jerry Bengtson y otro de Jorge Álvarez, en el estadio Nacional Chelato Uclés, en el partido que cierra la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
Siete minutos se tardó el campeón en abrir la lata en la capital. Error grave del portero cholomeño Jeison Truque en la salida, le regaló el balón a Maynor Arzú, quien cedió para que Bengtson le pegara de primeras y sacudiera el arco rival.
En la parte de complemento, Jorge Álvarez firmó el segundo tanto de los albos para dejar sentenciado el duelo.
Los merengues de Eduardo Espinel se escapan más en el primer lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, le sacan cuatro de ventaja al Marathón
EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO
Caso contratio es el de los cholomeños que viven una crisis en el campeonato, ubicados en el penúltimo puesto de la clasificación con apenas 7 unidades, suman siete derrotas, dos triunfos y un empate.
Cambios en el 11 del Olimpia
Espinel hizo rotaciones en el equipo titular, pensando en ese juego de vuelta frente al Cartaginés. Edwin Rodríguez, quien se cayó del 11 para el duelo de ida en Cartago, fue incluido para jugar de inicio ante Choloma, pero nuevamente se bajó de la alineación.
Olimpia lo anunció de titular en sus redes sociales, pero a última hora ha confirmado que no jugará y su lugar será ocupado por Maynor Arzú.
⚠️ Acutalización en el once inicial melenudo:— Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) September 28, 2025
Maynor Arzú ingresa al cuadro titular en reemplazo de Edwin Rodríguez. https://t.co/CoQv5yJxSF pic.twitter.com/BdgZLi41V5
En el Choloma hubo dos salidas horas antes del partido contra Olimpia. El club maquilero informó de manera oficial la desvinculación de dos de sus futbolistas que ficharon para el torneo Apertura 2025. Se trata del volante Mario Roberto Martínez y el atacante Luis Contreras.
ALINEACIONES TITULARES:
OLIMPIA: Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Facundo Queiroz, José García, Edwin Lobo, Jamir Maldonado, Agustín Mulet, Maynor Arzú Kevin López, Dereck Moncada y Jerry Bengtson.
Entrenador: Eduardo Espinel.
CD CHOLOMA: Jeison Truque, Milton Núñez, Jonathan Córdova, Johnny Leverón, Jordi Franco, Bryan Félix, Julio Bernárdez, Brayan Castillo, Yethson Chávez, Marco Aceituno y Janier Bermúdez.
Entrenador: Jorge Pineda.
ÁRBITRO: Allan Ordóñez.