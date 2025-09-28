Olimpia vs Choloma: así vivimos el minuto a minuto del triunfo del líder de la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia derrotó por 2-0 al CD Choloma con gol tempranero de Jerry Bengtson y otro de Jorge Álvarez, en el estadio Nacional Chelato Uclés, en el partido que cierra la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Siete minutos se tardó el campeón en abrir la lata en la capital. Error grave del portero cholomeño Jeison Truque en la salida, le regaló el balón a Maynor Arzú, quien cedió para que Bengtson le pegara de primeras y sacudiera el arco rival.

En la parte de complemento, Jorge Álvarez firmó el segundo tanto de los albos para dejar sentenciado el duelo.

Los merengues de Eduardo Espinel se escapan más en el primer lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, le sacan cuatro de ventaja al Marathón

EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO