Marathón sufre duro golpe: confirman tiempo de baja de Brian Farioli

San Pedro Sula, Honduras.

El argentino Brian Farioli recibió un duro golpe en su temporada tras confirmarse que no podrá disputar lo que resta del torneo. El jugador, pieza clave en el esquema de su club, se perderá los compromisos finales debido a una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas.

LA PRENSA conoció que Farioli tiene un desgarro de ligamentos cruzados. Aunque el futbolista no presenta dificultades al caminar, la dolencia es lo suficientemente seria como para impedirle entrenar y competir con normalidad.

Ante la imposibilidad de regresar a las canchas, el verde tomará todas las precauciones necesarias para que el volante tenga una recuperación completa y sin riesgos. Se espera que en las próximas horas se defina el procedimiento quirúrgico.