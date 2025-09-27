Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS

Marathón sufrió un amargo empate 2-2 ante el Victoria en el inicio de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Te mostramos las mejores imágenes del partido.
El Marathón sorprendió de inicio colocando a Rubilio Castillo como titular. Este fue el primer encuentro del histórico goleador con los verdolagas.
Se vivió un buen ambiente en el Estadio Yankel Rosenthal. Desde ambiente familiar hasta bellas chicas fueron protagonistas en las graderías.
Nicolás Messiniti abrió la lata apenas a los cuatro minutos del compromiso ante Victoria. El argentino definió por debajo del arco de Acevedo.
Asimismo, confirmó una mala noticia para el equipo verdolaga. El atacante celebró con el dorsal de Brian Farioli, quien se encuentra lesionado.
Sin embargo, en el minuto 6, Victoria sorprendió y reaccionó tras empatar por medio de Banegas.
El atacante se elevó por los cielos y anotó un espectacular golazo en su regreso a la Liga Nacional de Honduras.
El goleador también hizo homenaje a Farioli tras anotar su primer tanto con Marathón.
Marathón y Victoria terminaron empatando 2-2 tras el tanto de Walter Martínez. Terminaron expulsados Elvin Casildo y André Orellana.
Los rostros de amargura en los jugadores de Marathón tras el empate 2-2 ante Victoria en el Yankel.
Messiniti mostró su descontento luego del 2-2 ante Victoria en San Pedro Sula.
César Samudio no salió contento tras el empate el Yankel Rosenthal.
El equipo de Pablo Lavallén desperdició una clara oportunidad de regresar al primer lugar del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.