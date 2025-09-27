  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS

Rubilio se desató en su debut con Marathón, amargura tras empate, malas noticias y tristeza en el Yankel Rosenthal. ¡Hubo derroche de bellezas!

Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
1 de 24

Marathón sufrió un amargo empate 2-2 ante el Victoria en el inicio de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Te mostramos las mejores imágenes del partido.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
2 de 24

El Marathón sorprendió de inicio colocando a Rubilio Castillo como titular. Este fue el primer encuentro del histórico goleador con los verdolagas.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
3 de 24

Se vivió un buen ambiente en el Estadio Yankel Rosenthal. Desde ambiente familiar hasta bellas chicas fueron protagonistas en las graderías.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
4 de 24

Las chicas se engalanaron en la previa del partido del Marathón vs Victoria en San Pedro Sula.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
5 de 24

Las lindas chicas llegaron al recinto sampedrano para disfrutar del juego por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
6 de 24

Ella enamoró y así fue capturada por las cámaras de LA PRENSA.

Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
7 de 24

Esta hermosa chica llegó acompañada al Yankel Rosenthal para el inicio de la fecha 12.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
8 de 24

Las chicas robaron miradas y fueron captadas por la lente de OPSA.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
9 de 24

Henry Figueroa en las graderías para apoyar a su equipo ante el Victoria en una nueva jornada del Apertura.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
10 de 24

Esta chica llegó al recinto sampedrano portando el número y el nombre de Alexy Vega en la camiseta de Honduras.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
11 de 24

Sin duda, robó las miradas en el Estadio Yankel Rosenthal previo al partido.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
12 de 24

Ella fue otra de las aficionadas que robó suspiros en el recinto del Monstruo Verde.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
13 de 24

¡Qué guapas, vo! Ellas robaron miradas en la localidad de silla del Estadio Yankel Rosenthal.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
14 de 24

Nicolás Messiniti abrió la lata apenas a los cuatro minutos del compromiso ante Victoria. El argentino definió por debajo del arco de Acevedo.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
15 de 24

Asimismo, confirmó una mala noticia para el equipo verdolaga. El atacante celebró con el dorsal de Brian Farioli, quien se encuentra lesionado.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
16 de 24

Sin embargo, en el minuto 6, Victoria sorprendió y reaccionó tras empatar por medio de Banegas.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
17 de 24
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
18 de 24

El atacante se elevó por los cielos y anotó un espectacular golazo en su regreso a la Liga Nacional de Honduras.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
19 de 24

El goleador también hizo homenaje a Farioli tras anotar su primer tanto con Marathón.
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
20 de 24

Marathón y Victoria terminaron empatando 2-2 tras el tanto de Walter Martínez. Terminaron expulsados Elvin Casildo y André Orellana.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
21 de 24

Los rostros de amargura en los jugadores de Marathón tras el empate 2-2 ante Victoria en el Yankel.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
22 de 24

Messiniti mostró su descontento luego del 2-2 ante Victoria en San Pedro Sula.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
23 de 24

César Samudio no salió contento tras el empate el Yankel Rosenthal.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Rubilio sorprendió a Marathón, bellezas, malas noticias y decepción en SPS
24 de 24

El equipo de Pablo Lavallén desperdició una clara oportunidad de regresar al primer lugar del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
Cargar más fotos