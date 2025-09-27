Lavallén explica situación de Farioli y esto dijo sobre debut de Rubilio en Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

El estratega fue claro sobre el tema y además se pronunció sobre la lesión de Farioli y su ausencia en el duelo ante Victoria, aunque no dejó en claro la gravedad de la misma ante la inquietud de los aficionados verdolagas por conocer su situación.

Luego de este duro empate, Pablo Lavallén , entrenador del Monstruo Verde, atendió a los medios de comunicación y dio sus valoraciones del partido en el que perdieron puntos de local y dejaron escapar la oportunidad de recuperar el liderato.

Marathón tropezó este sábado 27 de septiembre en el Estadio Yankel Rosenthal tras empatar 2-2 ante Victoria , equipo que se encuentra en el último lugar del Torneo Apertura 2025-26. Este juego fue correspondiente a la jornada 12.

En la misma línea, detalló que al jugador "hay que evaluarlo" para dar un veredicto sobre el alcance de su lesión. Asimismo, explicó por qué Alexy Vega no jugó como titular y su opinión sobre el debut de Rubilio Castillo , delantero que se estrenó con la camisa de Marathón con un golazo de chilena.

¿Qué le deja este empate ante Victoria?

Fue un partido parejo donde abrimos rápido el marcador, lamentablemente ellos también nos pudieron empatar rápido y eso nos desconcentró un poquito. Después ya fuimos fluyendo en jugadas de peligro, tuvimos las más claras en el primer tiempo y feliz por el gol de Rubilio en su debut. Lamentablemente no pudimos aprovechar esa oportunidad de jugar con uno más hasta que se igualó tras la expulsión de Orellana. Se lamenta no haber ganado.

Los equipos cuando enfrentan a Marathón o los equipos que pelean que van peleando en la cima saben que es su momento para darse a ver y es más probable que un equipo que viene atrás te complique a un equipo que está peleando más cerca tuyo.

¿La lesión de Fariolli? ¿Va para largo?

Hay que evaluarlo sobre su lesión y veremos más tarde qué dicen los médicos con los exámenes y las valoraciones.

¿Cree que se ha dejado escapar el liderato?

No. Faltan 9 fechas todavía y acaba de arrancar la segunda vuelta. Nosotros hasta hoy perdimos puntos de local.

¿Se ha perdido la solidez defensiva?

Yo no lo veo así y este es tu punto de vista. Si hubiésemos ganado estuviéramos hablando de otra cosa pero bueno creo que el equipo se equivocó por momentos la manera de cómo tratar el partido cuando estábamos con uno más. La diferencia no se hace de lo físico sino de lo táctico. Correr...corren todos y eso no hace diferencia.

¿Por qué no juega Alexy Vega?

Cuando volvió de la selección no estaba apto y tuvo cuatro días con un virus que no le permitió viajar a Choluteca y después se hizo una extracción de muela donde estuvo que estar parado 4 días. Es decir que tuvo 8 días sin entrenar y por eso no pudo entrar de inicio y lo mejor era esperarlo que se recuperará del todo.