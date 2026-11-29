Londres, Inglaterra.

Comunicado. El duelo entre el Manchester City y Arsenal por la jornada 12 de la Premier League desató la indignación del cuadro dirigido por Enzo Maresca por una jugada polémica en el último minuto en la que pedían penal. El partido terminó con un empate 2-2, pero dejando malas sensaciones con lo vivido con el arbitraje y con el equipo inglés lanzando un contundente comunicado. Minutos después de lo sucedido en el partido, el City hizo una queja pública contra el arbitraje y el VAR en el duelo ante los Gunners y dijo que va a contactar a los organismos especializados para pedir una explicación formal.

Los 'Sky Blues' reclaman que hubo falta previa a Gianluigi Donnarumma en el gol de Jurrien Timber que supuso el 2-2 y que el árbitro tuvo que pitar un penalti por una mano de Viktor Gyökeres en la última jugada de partido. En la decisión del árbitro ante una posible falta que no señaló, el Arsenal respiró ya que fue en el último suspiro del juego. "El Manchester City está muy decepcionado por un número de decisiones tomadas hoy por los árbitros del partido contra el Arsenal", dijo el City en un comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, agregó: "El club va a escribir de manera formal al colegio de árbitros para pedir una explicación completa de las decisiones clave del partido, incluyendo la toma de las mismas dentro del campo y la aplicación del VAR". Y finalizó: "Esperamos una respuesta detalladas y continuaremos defendiendo y representando los intereses del club, nuestros jugadores y nuestros aficionados".

Club statement on Arsenal game.🔗 https://t.co/4OAGxE3bC9 https://t.co/5QhuqWBUNN — Manchester City (@ManCity) November 29, 2026