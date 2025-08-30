  1. Inicio
Champions League: Así quedó definido el calendario, fechas y horarios

36 equipos buscarán llegar a la final de la competición más importante de clubes del fútbol de Europa.

La Liga de Campeones de Europa ahora consta de una fase de Liga ya que tomaron la decisión de finalizar el hecho de jugar en grupos.

 Foto EFE.
Zúrich, Suiza.

El pasado 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2025-26 en el que los 36 equipos descubrieron sus rivales en la Fase de Liga, pero solo hasta este sábado se conocieron oficialmente las fechas en la que se jugarán los encuentros.

La primera jornada se disputará el 16, 17 y 18 de septiembre, formato que se instauró por primera ocasión la campaña pasada en la que los equipos disputan ocho partidos, compitiendo en un grupo único formado por 36 participantes.

Real Madrid remonta en partido polémico y se adueña de la cima

El Real Madrid y el Athletic empezarán la Liga de Campeones 2025/26 como locales ante el Marsella y el Arsenal, respectivamente, mientras que el Barcelona visitará al Newcastle, el Atlético de Madrid al Liverpool y el Villarreal al Tottenham.

El Athletic será el primer equipo español en entrar en liza, al jugar frente a los 'gunners' en San Mamés a las 18:45 del martes 16 de septiembre, día en el que se estrenarán Real Madrid y Villarreal a las 21.00.

El Atlético de Madrid jugará en Anfield a las 21.00 del miércoles 17 y el Barcelona en St. James Park a esa misma hora, pero del jueves 18.

Real Madrid tendrá en la segunda jornada el viaje más largo de su historia en el torneo continental cuando enfrenten al Kairat Almaty en Kazajistán a las 18.45 horas del martes 30 de septiembre. Luego recibirá el miércoles 22 de octubre a Juventus, visitará al Liverpol el martes 4 de noviembre, al Olympiacos el miércoles 26 de dicho mes y volverá al Santiago Bernabéu el miércoles 10 de diciembre ante el Manchester City y el martes 20 de enero frente al Mónaco, para acabar la fase en el feudo del Benfica el 28 de enero.

El Barcelona, tras jugar en Newcastle recibirá al PSG de Luis Enrique el miércoles 1 de octubre y al Olympiacos el 21 de dicho mes (este a las 18.45), visitará al Brujas y al Chelsea el 5 y el 25 de noviembre, regresará a su campo ante el Eintracht Fráncfort el 9 de diciembre, viajará a Praga ante el Slavia el 21 de enero y acabará como local el 28 de enero contra el Copenhague.

Real Madrid en Champions ante rival que nadie quería: Realizará viaje infernal

El PSG, defensor del título, comenzará como local ante el Atalanta el miércoles 17 de septiembre en una primera jornada en la que también sobresalen duelos como Juventus-Borussia Dortmund o Manchester City-Nápoles. El cuadro de Luis Enrique acabará en casa ante el Newcastle.

Calendario del Barcelona:

1ª Jornada (18 septiembre): Newcastle - Barcelona

2ª Jornada (1 octubre): Barcelona - PSG

3ª Jornada (21 octubre): Barcelona - Olympiacos

4ª Jornada (5 noviembre): Brujas - Barcelona

5ª Jornada (25 noviembre): Chelsea - Barcelona

6ª Jornada (9 diciembre): Barcelona - Eintracht

7ª Jornada (21 enero): Slavia Praga - Barcelona

8ª Jornada (28 enero): Barcelona - Copenhague.

Calendario del Real Madrid

1ª Jornada (16 septiembre. Real Madrid-Marsella

2ª Jornada (30 septiembre): Kairat Almaty - Real Madrid

3ª Jornada (22 octubre): Real Madrid - Juventus

4ª Jornada (4 noviembre). Liverpool - Real Madrid

5ª Jornada (26 noviembre): Olympiacos - Real Madrid

6ª Jornada (10 diciembre): Real Madrid - Manchester City

7ª Jornada (20 enero): Real Madrid - Mónaco

8ª Jornada (28 enero): Benfica - Real Madrid.

Redacción web
Agencia EFE/Redacción

