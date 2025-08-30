Champions League: Así quedó definido el calendario, fechas y horarios

Zúrich, Suiza.

La primera jornada se disputará el 16, 17 y 18 de septiembre , formato que se instauró por primera ocasión la campaña pasada en la que los equipos disputan ocho partidos, compitiendo en un grupo único formado por 36 participantes.

El pasado 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2025-26 en el que los 36 equipos descubrieron sus rivales en la Fase de Liga, pero solo hasta este sábado se conocieron oficialmente las fechas en la que se jugarán los encuentros.

El Real Madrid y el Athletic empezarán la Liga de Campeones 2025/26 como locales ante el Marsella y el Arsenal, respectivamente, mientras que el Barcelona visitará al Newcastle, el Atlético de Madrid al Liverpool y el Villarreal al Tottenham.

El Athletic será el primer equipo español en entrar en liza, al jugar frente a los 'gunners' en San Mamés a las 18:45 del martes 16 de septiembre, día en el que se estrenarán Real Madrid y Villarreal a las 21.00.

El Atlético de Madrid jugará en Anfield a las 21.00 del miércoles 17 y el Barcelona en St. James Park a esa misma hora, pero del jueves 18.

Real Madrid tendrá en la segunda jornada el viaje más largo de su historia en el torneo continental cuando enfrenten al Kairat Almaty en Kazajistán a las 18.45 horas del martes 30 de septiembre. Luego recibirá el miércoles 22 de octubre a Juventus, visitará al Liverpol el martes 4 de noviembre, al Olympiacos el miércoles 26 de dicho mes y volverá al Santiago Bernabéu el miércoles 10 de diciembre ante el Manchester City y el martes 20 de enero frente al Mónaco, para acabar la fase en el feudo del Benfica el 28 de enero.

El Barcelona, tras jugar en Newcastle recibirá al PSG de Luis Enrique el miércoles 1 de octubre y al Olympiacos el 21 de dicho mes (este a las 18.45), visitará al Brujas y al Chelsea el 5 y el 25 de noviembre, regresará a su campo ante el Eintracht Fráncfort el 9 de diciembre, viajará a Praga ante el Slavia el 21 de enero y acabará como local el 28 de enero contra el Copenhague.