Real Madrid en Champions ante el rival que nadie quería: Realizará un viaje infernal

El Real Madrid salió afectado en el sorteo de la Champions League ya que realizará un viaje infernal que ningún equipo deseaba realizar.
El Real Madrid quiere volver a reinar en Europa tras un curso pasado muy decepcionante. Los merengues cayeron en cuartos y de hecho, no consiguieron quedar entre los ocho primeros en la primera fase, algo que les condenó a jugar una repesca ante el Manchester City.
El Real Madrid no tuvo suerte en el sorteo de Champions League de este año, igual que en la edición anterior, y volverá a medirse a rivales de gran dificultad en la primera fase del torneo. Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty serán los emparejamientos del equipo de Xabi Alonso.
La UEFA Champions League cambió de rostro a partir de la temporada 2024-25, dejando atrás el tradicional sistema de ocho grupos de cuatro equipos para dar paso a una fase liga con 36 clubes en lugar de 32. El cambio busca ofrecer más partidos de alto nivel, mayor competitividad y un calendario más atractivo para aficionados y patrocinadores.
Uno de los equipos a los que enfrentará el Real Madrid será uno que disputará por primera vez la Liga de Campeones de Europa.
El Kairat Almaty hizo historia en la Champions League. El equipo kazajo no fue menos al reto del Celtic de Glasgow y, por los penaltis tras sendos 0-0 a ida y vuelta, inclinó la eliminatoria a su favor para meterse en fase de grupos.
En la tanda de penaltis, tres disparos interceptados por el joven portero Anarbekov, habitual suplente, le dieron el histórico pase al equipo asiático, aunque Kazajistán pertenece, futbolísticamente, a la UEFA.
Tras la independencia de Kazajistán y la creación de la Liga Premier kazaja (1992), Kairat participó como campeón en las rondas previas de Champions en los años 1990s y 2000s, pero sin pasar más allá de las fases preliminares.
A este equipo de Kazajistán nadie lo quería enfrentar ya que han denominado que se tiene que hacer un viaje infernal y Real Madrid es uno de los clubes afectados debido a que los visitará.
Real Madrid tendrá que hacer un desplazamiento de más de 5.000 kilómetros, pues Kazajistán hace frontera con Rusia, Mongolia (mínimamente) y China, entre otros países.
Para poner en contexto: más de 5.000 kilómetros separan el corazón de Europa de Almaty, la ciudad del Kairat. Ciudades como Dubái (4.300 km), Kabul (4.700 km) o incluso Yaoundé (4.800 km) están más cerca que Almaty desde el punto citado. La eliminatoria contra el Celtic entró en los registros históricos de distancia: 5.692 kilómetros separan Glasgow de Almaty.
El equipo kazajo emula así al Astana, el primer club del país en disputar la fase de grupos de la Champions (2015), cuando llegó a enfrentarse al Atlético de Madrid. Pero en esta ocasión hay un matiz añadido: Almaty está aún más lejos que Astana.
Otra situación que deberán afrontar clubes como Real Madrid es la falta de vuelos directos. Para algunos será opción un chárter privado de más de 11 horas y media de duración, pero otros necesitarán de escalas para llegar a destino. Esta zona de Kazajistán está tan al este de Europa como India y más cerca de Tokio que de Manchester.
Fundado en 1954, el Kairat Almaty es uno de los clubes más antiguos y laureados de Kazajistán. A lo largo de su historia, también fue conocido como Dynamo, Lokomotiv y Urozhai antes de adoptar de forma definitiva el nombre de Kairat.
Durante la época soviética, fue el representante de su país en la Soviet Top League, la máxima categoría en aquel entonces, en la que se mantuvo durante 24 temporadas.
Históricamente, el desarrollo futbolístico en Kazajistán estuvo muy ligado al de la URSS, ya que el país perteneció a esta desde 1922 a 1991. Tras la independencia kazaja, disputó las fases de clasificación a la Copa Mundial de la FIFA en 1998 y 2002 como miembro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Además, el combinado nacional participó en dos ocasiones en dos fases clasificatorias a la Copa Asia, en 1996 y 2000.
A más de 5.000 kilómetros desde el centro de Europa, el Kairat Almaty será el rival más temido por el largo viaje que tendrán que hacer los clubes que lo visiten.