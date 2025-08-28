  1. Inicio
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan

Varios desconocidos, ausencias y sorpresas: estos son los 36 equipos clasificados a la Champions League 2025-2026.

Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
1 de 37

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2025-2026. Conoce a todos los equipos clasificados para la nueva temporada.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
2 de 37

1. Liverpool - La Premier League tendrá seis representantes durante el torneo y los 'Reds' son fuertes candidatos.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
3 de 37

2. Arsenal - El equipo de Mikel Arteta intentó dar la sorpresa en la temporada pasada eliminando al Real Madrid, pero quedó fuera ante el PSG en las semifinales. Los 'Gunners' buscan revancha.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
4 de 37

3. Manchester City - Los dirigidos por Pep Guardiola ya recuperaron a Haaland y Rodri, por lo que sueñan con la segunda Copa de Europa.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
5 de 37

4. Tottenham - Se consagró en la temporada pasada en la Europa League y ahora con Thomas Frank en el banquillo intentarán llegar lo más lejos posible.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
6 de 37

5. Newcastle - Las 'Urracas' vuelven a la máxima competición europea e intentarán dar la pelea.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
7 de 37

6. Chelsea - Vigentes campeones del mundo, los 'Blues' también son grandes candidatos al título.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
8 de 37

7. FC Barcelona - La Liga Española contará con cinco representantes y el equipo azulgrana, comandado por el joven Lamine Yamal, quiere romper la sequía.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
9 de 37

8. Real Madrid - El conjunto merengue se ha reforzado pensando en la 'Orejona' y Kylian Mbappé buscará conquistar su primer título. El equipo de Xabi Alonso desea levantar la 16.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
10 de 37

9. Atlético de Madrid - No ha sido el mejor inicio de temporada para los colchoneros, pero intentarán pelear por su primera Champions League en la historia.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
11 de 37

10. Athletic Club - Los 'Leones' renovaron a Nico Williams y regresan a la competencia para dar la pelea en el torneo.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
12 de 37

11. Villarreal - El 'Submarino amarillo' vuelve a la competición con un Tajon Buchanan encendido.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
13 de 37

12. Napoli - Vigente campeón italiano que intentará dar la sorpresa ante los más grandes de Europa.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
14 de 37

13. Inter de Milán - El cuadro capitaneado por Lautaro Martínez ha perdido dos finales en los últimos cuatro años, pero la ilusión se mantiene intacta.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
15 de 37

14. Juventus - Los bianconeros esperan resurgir en Europa y volver a disputar una final de Champions League.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
16 de 37

15. Atalanta - El equipo de Bérgamo se ha convertido en un habitual en estas competencias. Italia tendrá cuatro representantes en el torneo.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
17 de 37

16. Bayern Múnich - Fuerte candidato al título con la llegada del colombiano Luis Díaz para reforzar el ataque.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
18 de 37

17. Bayer Leverkusen - Se reforzaron con el argentino Claudio Echeverri y el español Lucas Vázquez. Además, con Ten Hag en el banquillo buscarán dar el batacazo.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
19 de 37

18. Eintracht Frankfurt - También vuelve a competir en la Champions League después de un par de años.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
20 de 37

19. Borussia Dortmund - No tiene máximas figuras en su plantilla, pero siempre intenta dar guerra en el torneo. No hace mucho llegaron a una final, pero la perdieron contra Real Madrid.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
21 de 37

20. París Saint-Germain - Vigente campeón de Europa que buscará defender la corona tras ganar su primer título con Luis Enrique en el curso pasado.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
22 de 37

21. Olympique de Marsella - Con la vuelta de Aubameyang sueñan con llegar lo más lejos posible en el certamen.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
23 de 37

22. AS Mónaco - El conjunto del principado se reforzó con Paul Pogba y Ansu Fati este verano para intentar competir en la Champions.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
24 de 37

23. Ajax - El conjunto neerlandés intentará luchar por la quinta 'Orejona' de su historia.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
25 de 37

24. PSV - Solo tiene un título de Liga de Campeones, conseguido en la temporada 1987-88 como Copa de Europa.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
26 de 37

25. Bodo Glimt - La escuadra noruega dio la sorpresa tras clasificarse a la Champions luego de vencer al Sturm por el global de 6-2 en los playoffs. Su primera aparición en el máximo campeonato.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
27 de 37

26. Sporting de Lisboa - Sin el goleador Gyokeres en la plantilla, la responsabilidad cae sobre un Trincao que deberá explotar su talento para competir de la mejor forma en la Champions.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
28 de 37

27. Benfica - Las águilas eliminaron al Fenerbahce de José Mourinho en los playoffs con un global de 1-0 y sellaron el bolato para disputar la Liga de Campeones.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
29 de 37

28. Royale Union Saint-Gilloise - Después de 90 años conquistaron la liga de Bélgica y jugará la Champions League.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
30 de 37

29. Club Brujas - Destrozaron al Rangers con un global de 9-1 en los playoffs para clasificar a la Champions League.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
31 de 37

30. Slavia Praha - El equipo que representa a República Checa también se clasificó a la Champions.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
32 de 37

31. Galatasaray - El único representante del fútbol turco no podía faltar a la gran cita europea. Victor Osimhen y Mauro Icardi comparten el ataque.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
33 de 37

32. Olympiacos - El único club de Grecia en conquistar una campeonato de la UEFA, aunque no fue la Champions League. Consiguieron la Conference League en 2022.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
34 de 37

33. FC Kairat Almaty - El equipo de Kazajistán también hizo historia al clasificarse a la Champions después de echar a un histórico como el Celtic en los playoffs. Ambos encuentros terminaron sin goles y todo se definió en la tanda de penales, donde ellos avanzaron por 3-2.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
35 de 37

34. Pafos - Equipo de Chipre que disputará por primra vez el certamen tras eliminar al Estrella Roja en los playoffs con un global de 3-2.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
36 de 37

35. Qarabag - Después de ocho años, el conjunto de Azerbaiyán regresa a la Champions League desde la vía de los playoffs, tras despachar al Ferencváros con el global de 5-4.
Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan
37 de 37

36. Copenhague - La escuadra danesa dejó en el camino al Basel en los playoffs y regresa a la Champions.
