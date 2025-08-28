Champions 2025-26: los sorpresivos y desconocidos equipos clasificados; unos debutan

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2025-2026. Conoce a todos los equipos clasificados para la nueva temporada.
1. Liverpool - La Premier League tendrá seis representantes durante el torneo y los 'Reds' son fuertes candidatos.
2. Arsenal - El equipo de Mikel Arteta intentó dar la sorpresa en la temporada pasada eliminando al Real Madrid, pero quedó fuera ante el PSG en las semifinales. Los 'Gunners' buscan revancha.
3. Manchester City - Los dirigidos por Pep Guardiola ya recuperaron a Haaland y Rodri, por lo que sueñan con la segunda Copa de Europa.
4. Tottenham - Se consagró en la temporada pasada en la Europa League y ahora con Thomas Frank en el banquillo intentarán llegar lo más lejos posible.
5. Newcastle - Las 'Urracas' vuelven a la máxima competición europea e intentarán dar la pelea.
6. Chelsea - Vigentes campeones del mundo, los 'Blues' también son grandes candidatos al título.
7. FC Barcelona - La Liga Española contará con cinco representantes y el equipo azulgrana, comandado por el joven Lamine Yamal, quiere romper la sequía.
8. Real Madrid - El conjunto merengue se ha reforzado pensando en la 'Orejona' y Kylian Mbappé buscará conquistar su primer título. El equipo de Xabi Alonso desea levantar la 16.
9. Atlético de Madrid - No ha sido el mejor inicio de temporada para los colchoneros, pero intentarán pelear por su primera Champions League en la historia.
10. Athletic Club - Los 'Leones' renovaron a Nico Williams y regresan a la competencia para dar la pelea en el torneo.
11. Villarreal - El 'Submarino amarillo' vuelve a la competición con un Tajon Buchanan encendido.
12. Napoli - Vigente campeón italiano que intentará dar la sorpresa ante los más grandes de Europa.
13. Inter de Milán - El cuadro capitaneado por Lautaro Martínez ha perdido dos finales en los últimos cuatro años, pero la ilusión se mantiene intacta.
14. Juventus - Los bianconeros esperan resurgir en Europa y volver a disputar una final de Champions League.
15. Atalanta - El equipo de Bérgamo se ha convertido en un habitual en estas competencias. Italia tendrá cuatro representantes en el torneo.
16. Bayern Múnich - Fuerte candidato al título con la llegada del colombiano Luis Díaz para reforzar el ataque.
17. Bayer Leverkusen - Se reforzaron con el argentino Claudio Echeverri y el español Lucas Vázquez. Además, con Ten Hag en el banquillo buscarán dar el batacazo.
18. Eintracht Frankfurt - También vuelve a competir en la Champions League después de un par de años.
19. Borussia Dortmund - No tiene máximas figuras en su plantilla, pero siempre intenta dar guerra en el torneo. No hace mucho llegaron a una final, pero la perdieron contra Real Madrid.
20. París Saint-Germain - Vigente campeón de Europa que buscará defender la corona tras ganar su primer título con Luis Enrique en el curso pasado.
21. Olympique de Marsella - Con la vuelta de Aubameyang sueñan con llegar lo más lejos posible en el certamen.
22. AS Mónaco - El conjunto del principado se reforzó con Paul Pogba y Ansu Fati este verano para intentar competir en la Champions.
23. Ajax - El conjunto neerlandés intentará luchar por la quinta 'Orejona' de su historia.
24. PSV - Solo tiene un título de Liga de Campeones, conseguido en la temporada 1987-88 como Copa de Europa.
25. Bodo Glimt - La escuadra noruega dio la sorpresa tras clasificarse a la Champions luego de vencer al Sturm por el global de 6-2 en los playoffs. Su primera aparición en el máximo campeonato.
26. Sporting de Lisboa - Sin el goleador Gyokeres en la plantilla, la responsabilidad cae sobre un Trincao que deberá explotar su talento para competir de la mejor forma en la Champions.
27. Benfica - Las águilas eliminaron al Fenerbahce de José Mourinho en los playoffs con un global de 1-0 y sellaron el bolato para disputar la Liga de Campeones.
28. Royale Union Saint-Gilloise - Después de 90 años conquistaron la liga de Bélgica y jugará la Champions League.
29. Club Brujas - Destrozaron al Rangers con un global de 9-1 en los playoffs para clasificar a la Champions League.
30. Slavia Praha - El equipo que representa a República Checa también se clasificó a la Champions.
31. Galatasaray - El único representante del fútbol turco no podía faltar a la gran cita europea. Victor Osimhen y Mauro Icardi comparten el ataque.
32. Olympiacos - El único club de Grecia en conquistar una campeonato de la UEFA, aunque no fue la Champions League. Consiguieron la Conference League en 2022.
33. FC Kairat Almaty - El equipo de Kazajistán también hizo historia al clasificarse a la Champions después de echar a un histórico como el Celtic en los playoffs. Ambos encuentros terminaron sin goles y todo se definió en la tanda de penales, donde ellos avanzaron por 3-2.
34. Pafos - Equipo de Chipre que disputará por primra vez el certamen tras eliminar al Estrella Roja en los playoffs con un global de 3-2.
35. Qarabag - Después de ocho años, el conjunto de Azerbaiyán regresa a la Champions League desde la vía de los playoffs, tras despachar al Ferencváros con el global de 5-4.
36. Copenhague - La escuadra danesa dejó en el camino al Basel en los playoffs y regresa a la Champions.